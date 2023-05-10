"Война дронов" в разгаре: что придумали американцы против Китая и России

Представители 25-ти оборонных компаний США посетили Тайвань и вскоре могут наладить цепочку поставок для производства БПЛА, считают аналитики.

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США и Тайвань объединят усилия для совместного создания беспилотников, что будет очень похоже на производство смартфонов iPhone. Военный аналитик и директор ADD Engineering Components Гириш Линганна объяснил, как это связано, в статье для Frontier India.

Во время войны в Украине беспилотные летательные аппараты доказали свою эффективность на поле боя и заинтересовали многие страны. В апреле Тайвань посетила делегация из двадцати пяти оборонных подрядчиков США, которые планируют наладить цепочку поставок дронов в сотрудничестве с тайваньскими коллегами. Как считают аналитики, после завершения визита США и Тайвань начнут тесно сотрудничать в этой сфере.

Уже сейчас Тайвань массово выпускает малые и средние коммерческие дроны, разрабатывает крупные военные беспилотники, которые смогут запускать ракеты Sky Sword I класса "воздух-воздух". Индустрия БПЛА этой страны требует дальнейшего развития, зато у нее очень развитое производство полупроводников, точная обработка металлов и продвинутые системы информационной безопасности. Тайваньские предприятия продают США свои процессоры, инфракрасные датчики и другие комплектующие.

"Принцип создания дронов и ракет похож на тот, который применяется к iPhone: США отвечают за проектирование и разработку, а производство делегировано другим регионам", — отметил Гириш Линганна.

По его мнению, Тайвань может стать для США ценным союзником благодаря своей литейной промышленности и конфликту с Китаем. Технологические преимущества американцев в сочетании с производственными возможностями тайваньцев могут усилить потенциал обороны Тайваня, а также позволят ее предприятиям интегрироваться в военную промышленность США.

Некоторые тайваньские металлообрабатывающие заводы уже поставляют детали для американских истребителей F35, а другие тайваньские заводы по производству композитных материалов помогают производить пуленепробиваемые сиденья для американских вертолетов Apache. Панели и ноутбуки тайваньского производства также используются в истребителях F22 и F35, автомобилях Hummer и артиллерийских ракетных машинах. Это означает, что США и Тайвань вместе работают над различными военными и промышленными проектами.

В конечном итоге страны-партнеры грозят лишить КНР лидерства в экспорте дронов. Исследовательская компания TrendForce подсчитала, что мировой рынок военных БПЛА будет расти на 27,6% в год, увеличившись с $16,5 млрд в прошлом году до $34,3 млрд в 2025 году. В то же время, китайские дроны стоят намного дешевле и быстрее захватывают рынок. По летным характеристикам они примерно равны моделям из США, зато значительно уступают по качеству систем управления полетов, обнаружения объектов, бортовых компьютеров, защиты от РЭБ.

В марте Тайвань презентовал новые военные модели БПЛА на фоне угрозы вторжения Китая. Тайваньские предприятия разработали разведывательный беспилотник Albatross II и ударные БПЛА, работающие со спутниками глобальной системы позиционирования.