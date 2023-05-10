"Війна дронів" у розпалі: що вигадали американці проти Китаю та Росії

Представники 25-ти оборонних компаній США відвідали Тайвань і незабаром можуть налагодити ланцюг постачання для виробництва БПЛА, вважають аналітики.

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США та Тайвань поєднають зусилля для спільного створення безпілотників, що буде дуже схоже на виробництво смартфонів iPhone. Військовий аналітик та директор ADD Engineering Components Гіріш Лінганна пояснив, що й до чого у статті для Frontier India.

Під час війни в Україні безпілотні літальні апарати довели свою ефективність на полі бою та зацікавили багато країн. У квітні Тайвань відвідала делегація з 25-ти оборонних підрядників США, які планують налагодити ланцюг постачання дронів у співпраці з тайванськими колегами. Як вважають аналітики, після завершення візиту, США та Тайвань почнуть тісно співпрацювати у цій сфері.

Вже зараз Тайвань масово випускає малі та середні комерційні дрони, розробляє великі військові безпілотники, які зможуть запускати ракети Sky Sword I класу "повітря-повітря". Індустрія БПЛА цієї країни потребує подальшого розвитку, адже має дуже розвинене виробництво напівпровідників, точну обробку металів і просунуті системи інформаційної безпеки. Тайванські підприємства продають США свої процесори, інфрачервоні датчики та інші комплектуючі.

"Принцип створення дронів і ракет схожий на той, який застосовують до iPhone: США відповідають за проектування та розробку, а виробництво делегують іншим регіонам", — зазначив Гіріш Лінганна.

На його думку, Тайвань може стати для США стратегічно важливим союзником завдяки своїй ливарній промисловості та конфлікту з Китаєм. Технологічні переваги американців у поєднанні з виробничими можливостями тайванців можуть посилити потенціал оборони Тайваню, а також дозволять підприємствам інтегруватися у військову промисловість США.

Деякі тайванські металообробні заводи вже постачають деталі для американських винищувачів F35, а інші заводи з виробництва композитних матеріалів допомагають виробляти куленепробивні сидіння для американських вертольотів Apache. Панелі та ноутбуки тайванського виробництва також використовуються у винищувачах F22 та F35, автомобілях Hummer та артилерійських ракетних машинах. Це означає, що США та Тайвань разом працюють над різними військовими та промисловими проектами.

Зрештою, країни-партнери загрожують позбавити КНР лідерства в експорті дронів. Дослідницька компанія TrendForce підрахувала, що світовий ринок військових БПЛА зростатиме на 27,6% на рік, збільшившись із $16,5 млрд минулого року до $34,3 млрд у 2025 році. У той же час, китайські дрони коштують набагато дешевше та швидше захоплюють ринок. За льотними характеристиками вони приблизно рівні моделям зі США, зате значно поступаються якістю систем управління польотів, виявлення об'єктів, бортових комп'ютерів, захисту від РЕБ.

У березні Тайвань презентував нові військові моделі БПЛА на тлі загрози вторгнення Китаю. Тайванські підприємства розробили розвідувальний безпілотник Albatross II та ударні БПЛА, які працюють із супутниками глобальної системи позиціонування.