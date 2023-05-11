Дроны – выигрышная стратегия для ВСУ: аналитики США оценили находчивость Украины

Эксперты считают, что с помощью беспилотников армия Украины сможет обескровить логистику врага.

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Использование беспилотников для ударов по ракетным шахтам и нефтехранилищам России является правильной стратегией с учетом соотношения сил в противостоянии Украины и РФ, приводит мнение военных экспертов портал Businessinsider. Именно атаки дронами способны компенсировать превосходство России в воздушном пространстве и ослабить ее ударную мощь.

По мнению военных специалистов США, постоянные операции украинских беспилотников в тылу врага являются прекрасной стратегией и эти операции очень успешны. В качестве таких примеров они приводят постоянные налеты дронов на Белгород, Краснодар и даже Москву.

Особо ценными является поражение нефтехранилищ, возгорание которых создает большую проблемы с логистикой противника.

По мнению американских экспертов, именно дроны стали ключевым элементом украинской стратегии в войне с Россией. Украина использует дроны для разведки, электронной войны, уничтожения тяжелой бронетехники и нанесения точечных ударов по ракетным пусковым установкам.

Аатаки на нефтехранилища РФ - хорошая тактика для ВСУ Фото: Фото из Telegram-канала Baza

Дара Массикот, эксперт по российской армии из аналитического центра RAND Corporation, утверждает, что атака по ракетным базам — это более эффективный способ борьбы, чем перехват ракет в полете. Она также отмечает, что Черноморский флот России является основным узким местом, так как он не может получить подкрепление из-за закрытия Турцией проливов между Черным и Средиземным морями.

Специалисты говорят, что Украина наращивает производство собственных БПЛА для нанесения ударов по дальним целям и что она провела большую реформу своей армии, создав 60 новых эскадрилий атакующих дронов. Так же ВСУ обновили свою военную доктрину и включили в нее массовое использование беспилотников.

По мнению экспертов, дроны помогут Украине переломить ход войны, но нужно действовать более активно, ибо оккупанты пусть и медленно, но все же приспосабливаются к глобальным изменениям в стратегии современных войн.

Ранее Фокус писал, как украинские дроны воюют против ЧВК "Вагнер".