Дроны против ЧВК "Вагнер": эксперт рассказал, как БПЛА ВСУ уничтожают врага (видео)

В интервью журналистам специалист по дронами Юрий Касьянов говорил не только об использовании БПЛА на фронте, но и о проблемах с их внедрением в ВСУ.

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ВСУ отражают штурмы ЧВК "Вагнер" и регулярных частей армии РФ с помощью беспилотников, которые наводят артиллерию на врага, сообщил в интервью журналистам UKRLIFE Юрий Касьянов. Кроме того, с дронов успешно сбрасывается большое количество боеприпасов и это крайне важно для подавления таких атак.

По словам спикера, Украина не сильно опережает Россию, потому что даже до глобального вторжения РФ в нашей стране производилось более 1000 беспилотников в год. В промежутки между 2014 и 2022 гг. Украина производила в 5 раз меньше дронов. Конечно, главным фактором является качество БПЛА, но огромною роль играет и их количество, потому что в операциях гибнут не только люди, но и техника.

"Даже если у вас в руках лучший в мире беспилотник, вы не можете быть уверенными, что он прослужит вам еще один день", — говорит Юрий.

К сожалению, в военное время у нас действуют законы рынка, а потому имеет преимущество модель конкуренции между коммерческими беспилотниками – закупаются только самые полезные, а их количество не велико, говорит Касьянов. По мнению Юрия, лучше бы государство помогло в приказном порядке наладить масштабное производство, пусть не самого высококлассного, но достаточно эффективного, недорогого и простого для сборки дрона, зато в огромных промышленных масштабах. А мы сейчас производим десятки разновидностей БПЛА, партии которых не так велики, а обслуживание из-за технических нюансов каждой модели слишком затруднено.

А ведь наши беспилотники в данный момент куда более успешно действуют, чем те же иранские "Шахеды", утверждает Юрий. Они результативно атакуют цели далеко от Москвы. Более того, необязательно уничтожать технику врага на складах огромными БПЛА – они просто не долетят до целей из-за ПВО. Небольшие дроны с боезарядом в полкило взрывчатки могут прекрасно поражать самолеты и технику врага на полигонах, и она уже долгое время не сможет оказаться на фронте.

Полное интервью с Юрием Касьяновым

Ранее Фокус рассказывал, что украинский Mavic уничтожил дрон оккупантов за $18 000.