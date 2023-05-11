Дрони проти ПВК "Вагнер": експерт розповів, як БПЛА ЗСУ знищують ворога (відео)

В інтерв'ю журналістам фахівець із дронів Юрій Касьянов говорив не лише про використання БПЛА на фронті, а й про проблеми з їх впровадженням у ЗСУ.

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ЗСУ відображають штурми ПВК "Вагнер" та регулярних частин армії РФ за допомогою безпілотників, які наводять артилерію на ворога, повідомив в інтерв'ю журналістам UKRLIFE Юрій Касьянов. Крім того, з дронів успішно скидається велика кількість боєприпасів і це дуже важливо для придушення таких атак.

За словами спікера, Україна не сильно випереджає Росію, бо навіть до глобального вторгнення РФ у нашій країні вироблялося понад 1000 безпілотників на рік. У проміжки між 2014 та 2022 pp. Україна виробляла у 5 разів менше дронів. Звичайно, головним фактором є якість БПЛА, але величезну роль відіграє і їхня кількість, тому що в операціях гинуть не тільки люди, а й техніка.

"Навіть якщо у вас у руках найкращий у світі безпілотник, ви не можете бути впевненими, що він прослужить вам ще один день", — каже Юрій.

На жаль, у воєнний час у нас діють закони ринку, а тому має перевагу модель конкуренції між комерційними безпілотниками – закуповуються лише найкорисніші, а їхня кількість не велика, каже Касьянов. На думку Юрія, краще б держава допомогла в наказовому порядку налагодити масштабне виробництво, нехай не самого висококласного, але досить ефективного, недорогого та простого для збирання дрону, натомість у величезних промислових масштабах. А ми зараз виробляємо десятки різновидів БПЛА, партії яких не такі великі, а обслуговування через технічні нюанси кожної моделі надто утруднене.

Адже наші безпілотники наразі значно успішніше діють, ніж ті ж іранські "Шахеди", стверджує Юрій. Вони результативно атакують цілі далеко від Москви. Більше того, необов'язково знищувати техніку ворога на складах величезними БПЛА – вони просто не долетять до цілей через ППО. Невеликі дрони з боєзарядом у півкіло вибухівки можуть чудово вражати літаки та техніку ворога на полігонах, і вона вже довго не зможе опинитися на фронті.

Повне інтерв'ю з Юрієм Касьяновим

Раніше Фокус розповідав, що українська Mavic знищила дрон окупантів за $18 000.