Способен нести 16 ракет Hellfire. Появились подробности о новом дроне Mojave (видео)

Беспилотник можно задействовать для атаки, разведки и в качестве узла связи.

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General Atomics презентовала концепцию беспилотника Mojave, особенность которого заключается в том, что при помощи грузового самолета C-130 Hercules его можно будет перебросить в любую точку планеты. На данный момент компания построила один такой дрон. Пока он проходит летные испытания, пишет thedrive.com.

Дрон Mojave: что о нем известно

Mojave был разработан на базе MQ-1C Grey Eagle и впервые представлен в конце 2021 года. Дрон может находиться на борту C-130 и доставляться им в любой регион — даже с самыми суровыми погодными условиями.

На видео показано, что БПЛА можно транспортировать в разобранном виде — без крыльев и хвоста, которые довольно легко установить с помощью подвижных опор. Крылья аппарата имеют закрылки с двумя прорезями и предкрылками по передней кромке для максимальной подъемной силы, обеспечивающей стремительный взлет и быструю посадку.

В ролике также демонстрируется запуск летательного аппарата с помощью портативного аппаратного и программного обеспечения. Для управления Mojave используется масштабируемая система управления и контроля (SC2) и ноутбук. Дрон способен работать за пределами прямой видимости, а также использовать спутниковые каналы передачи данных.

Как подчеркивают в General Atomics, взлет и посадка БПЛА возможны из любой локации и при любых погодных условиях. Высота, которую набирает беспилотник, составляет 122 м, чего достаточно для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. С 12-ю ракетами Hellfire на борту дрон "Мохаве" может подняться на 304 м. По данным компании-производителя, максимальная продолжительность полета — до 25 ч.

БПЛА Mojave

Отличительные черты БПЛА Mojave

Известно, что дрон оборудован таким образом, чтобы нести 16 ракет Hellfire (Hellfire — ракета класса "воздух-поверхность" американского производства. Она оснащается либо системой полуактивного лазерного, либо активного радиолокационного наведения. Обычно Hellfire устанавливаются на борт вертолетов огневой поддержки, — прим. ред.). Издание отмечает, что беспилотник, скорее всего, сможет переводить и другие виды вооружений, в зависимости от потребностей заказчика.

"Возможность доставки и очень быстрой сборки дает Mojave преимущество перед другими беспилотными летательными аппаратами аналогичного размера. Также он предназначен для использования в суровых регионах с минимальной инфраструктурой (там, где нет взлетно-посадочных полос), что является его отличием", — подчеркивают журналисты.

Солдаты загружают ракеты Hellfire на БПЛА Mojave

СМИ также сообщает, что дрон может обнаруживать морские цели, служить наводчиком для противокорабельных ракет, а также способен самостоятельно атаковать "мелкие" надводные угрозы (катера, надводные беспилотники). Разработчики не исключают, что аппарат сможет помочь с отслеживанием целей под водой, а находясь в воздухе, способен будет работать в качестве ретрансляционного узла связи, особенно если спутниковая связь прерывается или отключается во время конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что украинским нацгвардейцам удалось "приземлить" самопальный дрон, выпущенный россиянами.