Волонтер показал украинский дрон, который "не прилетел" по НПЗ России (видео)

Волонтеры закупили почти 150 ударных БПЛА, чтобы отомстить оккупантам, однако отрицают свою причастность к взрывам на российской территории.

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Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула показал беспилотник, который может быть причастен к атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Он опубликовал фото и видео в Facebook.

Сергей Притула напомнил, что после российского ракетного обстрела 10 октября вместе с Сергеем Стерненко объявил масштабный сбор "на месть" агрессору. На собранные деньги волонтерам удалось приобрести около 150 дронов-камикадзе с разной дальностью полета и возможностями. Он намекнул, что дроны применяются, однако "Благотворительный фонд Сергея Притулы" не признает свою причастность к ударам, это касается также Ильского НПЗ.

"Конечно же, мы, традиционно, не имеем к этому случаю никакого отношения! В нашем распоряжении есть несколько фото группы неустановленных лиц, которых мы не знаем, особенно Толика, которые запускали БПЛА, очень похожие на те, которые были приобретены за средства людей, которые сбрасывались "на месть", и никак не связаны с ударами по Ильскому НПЗ", — написал Притула.

Группа, предположительно, запустившая БПЛА на Ильский НПЗ Фото: Facebook Дрон, который, предположительно, атаковал Ильский НПЗ Фото: Facebook

На снимках запечатлен запуск неизвестного БПЛА с неподвижным крылом. Люди с военным снаряжением ночью установили пусковую катапульту и ноутбук посреди поля и отправили летательный аппарат в небо.

В январе 2023 года Сергей Притула отчитался, что во время сбора "На месть" украинцы пожертвовали 352 млн грн. На эти деньги волонтеры приобрели 143 беспилотника с разными характеристиками:

50 — с дальностью 30 км и полезной нагрузкой 3 кг;

50 — с дальностью 800 км и нагрузкой 30 кг;

42 — с дальностью 200 км и нагрузкой 8 кг;

1 — разведывательный БПЛА "Валькирия".

""Бавовны" будет много, и будет она на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там где "бавовной" и не пахло… раньше", — написал тогда Сергей Притула.

4 мая появилась информация, что четыре беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в России. В результате взрывов один резервуар загорелся, а еще один был полность уничтожен.

На следующий день Ильский НПЗ в Краснодарском крае загорелся во второй раз. По данным российских СМИ, его снова атаковал "украинский беспилотник".