Необычный дрон Aihmi сделает ракеты "еще опаснее": как работает этот БПЛА (фото)

БПЛА Aihmi AHM-1X значительно увеличивает дальность ударов и позволяет управлять даже неуправляемыми ракетами.

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Греческая компания SAS Technology представила на выставке DEFEA 2023 в Афинах необычный беспилотник Aihmi, который предназначен для перемещения ракет. Подробности сообщает издание EDR Magazine.

Системы ПВО очень малой дальности, улучшающие характеристики, и развертывание машин с пушками большого калибра делают полеты над полем боя все опаснее опасными для вертолетов и БПЛА, вооруженных ракетами. Поэтому SAS Technology вместе с Thales приступила к разработке планера для увеличения дальности 2,75-дюймовых ракет.

В результате такого сотрудничества получилась система Aihmi, что в переводе с греческого означает "острие". По сути своей это беспилотник из углеродного волокна с крылом длиной 1,98 метра и электродвигателем с двухлопастным винтом в задней части, а в переднюю часть корпуса вставляется ракета диаметром 2,75 дюйма (70 мм). Общая длина аппарата в таком случае составляет 1,82 м, а вес — 16 кг (12 из них — ракета).

Aihmi AHM-1X на выставке DEFEA 2023

В обычном положении крылья складываются вдоль фюзеляжа и расправляются сразу после взлета. Aihmi может двигаться в течение 15 мин. со скоростью до 140 км/ч, а затем может планировать еще около 13-15 мин. За наведение отвечает GPS и инерциальная система, которой не страшны "глушилки" РЭБ.

Если беспилотник вооружен управляемой ракетой, то перед ударом он будет наводиться еще и по лазерному лучу. Примерно в 7 км от цели беспилотник запустит боеприпас, а сам останется невредимым. Если Aihmi оснастить неуправляемой ракетой, то цель сможет выбрать оператор, который будет следить за полетом через камеру и двусторонний канал связи.

Дон Aihmi AHM-1X в настоящее время проходит летные испытания, и как только они будут завершены, SAS Technology начнет огневые испытания в сотрудничестве с Thales. По данным компании, при запуске с высоты 1000 м над землей Aihmi в версии с двигателем будет летать на 45 км с работающим двигателем, а затем сможет планировать еще 15 км, что увеличивает общую дальность удара до 60 км.

SAS Technology планирует оснастить Aihmi AHM-1X другой свой БПЛА вертикального взлета и посадки SRS-1A Sarisa, который несет полезную нагрузку 25 кг. Кроме того, новой системой можно вооружить дрон Thalos II с неподвижным крылом, который поднимает до четырех AHM-1X.

SRS-1A Sarisa с новым дроном Aihmi AHM-1X на выставке DEFEA 2023

Ранее американская компания General Atomics презентовала беспилотник Mojave, вооруженный 16 ракетами Hellfire. Дрон разработан на базе MQ-1C Grey Eagle, но обладает рядом полезных преимуществ для военных.