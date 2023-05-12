Незвичайний дрон Aihmi зробить ракети "ще небезпечнішими": як працює цей БПЛА (фото)

БПЛА Aihmi AHM-1X значно збільшує дальність ударів і дозволяє керувати навіть некерованими ракетами.

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Грецька компанія SAS Technology представила на виставці DEFEA 2023 в Афінах незвичайний безпілотник Aihmi, призначений для переміщення ракет. Подробиці повідомляє видання EDR Magazine.

Системи ППО дуже малої дальності, що покращують характеристики, і розгортання машин з гарматами великого калібру роблять польоти над полем бою дедалі небезпечніше для вертольотів і БПЛА, озброєних ракетами. Тому SAS Technology разом з Thales розпочала розробку планера для збільшення дальності 2,75-дюймових ракет.

В результаті такої співпраці вийшла система Aihmi, що в перекладі з грецької означає "вістря". По суті це безпілотник з вуглецевого волокна з крилом довжиною 1,98 метра і електродвигуном з дволопатевим гвинтом в задній частині, а в передню частину корпусу вставляється ракета діаметром 2,75 дюйма (70 мм). Загальна довжина апарату у разі становить 1,82 м, а вага — 16 кг (12 їх — ракета).

Aihmi AHM-1X на виставці DEFEA 2023

У звичайному положенні крила складаються вздовж фюзеляжу та розправляються відразу після зльоту. Aihmi може рухатись протягом 15 хв. зі швидкістю до 140 км/год, а потім може планувати близько 13-15 хв. За наведення відповідає GPS та інерційна система, якій не страшні "глушилки" РЕБ.

Якщо безпілотник озброєний керованою ракетою, то перед ударом він наводитиметься ще й по лазерному променю. Приблизно за 7 км від мети безпілотник запустить боєприпас, а сам залишиться неушкодженим. Якщо Aihmi оснастити некерованою ракетою, то мета зможе вибрати оператор, який стежитиме за польотом через камеру та двосторонній канал зв'язку.

Дон Aihmi AHM-1X зараз проходить льотні випробування, і як тільки вони будуть завершені, SAS Technology почне вогневі випробування у співпраці з Thales. За даними компанії, при запуску з висоти 1000 м над землею Aihmi у версії з двигуном літатиме на 45 км, а потім зможе планувати ще 15 км, що збільшує загальну дальність удару до 60 км.

SAS Technology планує оснастити Aihmi AHM-1X інший свій БПЛА вертикального зльоту та посадки SRS-1A Sarisa, який несе корисне навантаження 25 кг. Крім того, новою системою можна озброїти дрон Thalos II з нерухомим крилом, що підніме до чотирьох AHM-1X.

SRS-1A Sarisa з новим дроном Aihmi AHM-1X на виставці DEFEA 2023

Раніше американська компанія General Atomics презентувала безпілотник Mojave, озброєний 16 ракет Hellfire. Дрон розроблений на базі MQ-1C Grey Eagle, але має низку корисних переваг для військових.