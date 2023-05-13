Мошенник продал песни, созданные ИИ, и заработал тысячи долларов: как ему это удалось

Технология стала настолько совершенной, что даже истинные фанаты не могут отличить поддельные треки от настоящих. Поклонники Фрэнка Оушена так долго ждут от него новых песен, что повелись на уловку.

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Мошенник обогатился, продавая фальшивые песни американского R&B-артиста Фрэнка Оушена, которые были созданы искусственным интеллектом. Подробности истории стали известны изданию Motherboard.

Пользователь Discord c ником mourningassasin создал девять композиций с помощью модели ИИ, в которую загрузил "очень качественные вокальные фрагменты" голоса Фрэнка Оушена. В начале апреля он разместил отрывок одного из поддельных треков на музыкальном форуме и заметил, что он получил большую популярность.

"Я сразу же заметил, что все начали в это верить", — рассказал mourningassasin журналистам.

Вскоре, по словам мошенника, несколько человек связались с ними по поводу клипа, в том числе два покупателя, которые хотели купить музыку Фрэнка Оушена за большие деньги. Mourningassasin решил не упускать шанс и заявил, будто у него есть и другие треки на продажу. В итоге он заработал на этом около $10 000 долларов.

В интернете много ценителей музыки, желающих приобрести, предположительно, "слитые" или неизданные песни известных исполнителей. Среди таких много поклонников Фрэнка Оушена, который не выпускал полноценных альбомов со времен "Blond" 2016 года. Основатель фан-клуба в Discord, собирающего редкие записи исполнителя, с ником Gamma рассказал, что mourningassasin предложил им несколько песен в апреле по $3000–4000 за каждую.

"Высокая цена, но не заоблачная для Фрэнка Оушена", — поделился Gamma. — "Мы определили, что почти все, что у него есть, является подделкой. Эта ситуация серьезно подорвала доверие к нашему серверу и приведет к недоверию к любому новому и непроверенному продавцу в этих сообществах".

В одном сообщении на форуме mourningassasin разместил ссылку на Discord коллекционера Gamma, призывая людей присоединиться к групповой покупке трека Фрэнка Оушена. Мошенник также обнародовал композицию под названием "The Line", которая, по его словам, была сгенерирована ИИ по просьбе Motherboard. Сервис Soundcloud удалил этот и несколько других треков, которые явно были созданы ИИ.

В последнее время технологии ИИ настолько продвинулись, что даже заядлые фанаты не могут отличить реальный трек от сгенерированного. По сути, нет ни одного надежного способа подтвердить или опровергнуть подлинность работы кроме комментария самого артистка, Фрэнк Оушен на запрос СМИ пока не ответил.

В 2019 году "Blonde" Фрэнка Оушена возглавил список 200 главных музыкальных альбомов десятилетия. Артиста даже признали голосом поколения.

В прошлом году писали, что хакер взломал Эда Ширана и продал его неизданные песни в Интернете. По данным правоохранителей, Адриан Квятковски с ником Spirdark заработал на украденных треках около $148 000.