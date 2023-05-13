Шахрай продав пісні, створені ШІ, та заробив тисячі доларів: як йому це вдалося

Технологія стала настільки досконалою, що навіть фанати не можуть відрізнити підроблені треки від справжніх. Шанувальники Френка Оушена так довго чекають від нього нових пісень, що повелися на хитрощі.

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Шахрай збагатився, продаючи фальшиві пісні американського R&B-артиста Френка Оушена, створених штучним інтелектом. Подробиці історії стали відомі виданню Motherboard.

Користувач Discord з ніком mourningassasin створив дев'ять композицій за допомогою моделі ШІ, в яку завантажив "дуже якісні вокальні фрагменти" голосу Френка Оушена. На початку квітня він розмістив уривок одного з підроблених треків на музичному форумі та побачив, що він здобув велику популярність.

"Я відразу ж помітив, що всі почали вірити", — розповів журналістам.

Незабаром, за словами шахрая, кілька людей зв'язалися з ними з приводу кліпу, зокрема, два покупці, які хотіли купити музику Френка Оушена за великі гроші. Mourningassasin вирішив не втрачати шансу і заявив, ніби має й інші треки на продаж. У результаті він заробив на цьому близько $10 000.

В інтернеті багато поціновувачів музики, які бажають придбати, ймовірно, "злиті" чи невидані пісні відомих виконавців. Серед таких багато шанувальників Френка Оушена, який не випускав повноцінних альбомів із часів "Blonde" 2016 року. Засновник фан-клубу в Discord, який збирає рідкісні записи виконавця, з ніком Gamma розповів, що mourningassasin запропонував їм кілька пісень у квітні $3000–4000 за кожну.

"Висока ціна, але не надмірна для Френка Оушена", — поділився Gamma. — "Ми визначили, що майже все є підробкою. Ця ситуація серйозно підірвала довіру до нашого сервера і призведе до недовіри до будь-якого нового і неперевіреного продавця в цих спільнотах".

В одному повідомленні на форумі mourningassasin розмістив посилання на Discord колекціонера Gamma, закликаючи людей приєднатися до групової купівлі треку Френка Оушена. Шахрай також оприлюднив композицію під назвою "The Line", яка, за його словами, була згенерована ШІ на прохання Motherboard. Сервіс Soundcloud видалив цей та кілька інших треків, які явно були створені штучно.

Останнім часом технології ШІ настільки просунулися, що навіть затяті фанати не можуть відрізнити реальний трек від згенерованого. По суті, немає жодного надійного способу підтвердити чи спростувати справжність роботи, окрім коментаря самого артистка, Френк Оушен на запит ЗМІ поки що не відповів.

У 2019 році "Blonde" Френка Оушена очолив список 200 головних музичних альбомів десятиліття. Артиста навіть визнали голосом покоління.

Минулого року писали, що хакер зламав Еда Ширана та продав його невидані пісні в Інтернеті. За даними правоохоронців, Адріан Квятковський із ніком Spirdark заробив на вкрадених треках близько $148 000.