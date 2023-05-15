Дроны-камикадзе IRIX запустят в массовое производство: известны особенности проекта

Компания Hellenic Defense Systems будет тесно сотрудничать с южноафриканской группой Paramount Group в производстве барражирующих боеприпасов.

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Государственная греческая компания Hellenic Defense Systems (EAS) намерена начать местное производство дальнобойных дронов-камикадзе в партнерстве с южноафриканской группой Paramount, сообщает Defense News. Это позволит усилить производственные возможности страны в условиях войн нового поколения, говорят представители компаний.

Система беспилотников уже получила условное название IRIX и она станет первой в своем роде, произведенной в Греции, которая не имела собственных производственных мощностей для разработки дронов.

IRIX не будут разрабатывать с нуля, а задействуют уже существующую платформу БПЛА N-Raven от компании Paramount. Сейчас N-Raven производят в Абу-Даби, а первые его мировые поставки запланированы на октябрь. Со своей стороны греческая компания также будет участвовать в текущих исследованиях и разработках будущих модернизаций, которые будут осуществляться в рамках беспилотной платформы.

Конкретные возможности нового боевого беспилотника еще не раскрыты. Paramount описала его как экономичную систему, способную поражать ценные цели глубоко на территории противника, а также обеспечивать воздушную разведку.

Поскольку дизайн системы основан на N-Raven, IRIX может иметь время полета между 2 ч и 4,5 ч, дальность до 100 км и способность нести более 13 кг полезной нагрузки. PAS также ранее заявила, что версия N-Raven с возможностью координации действий нескольких дронов находится на продвинутой стадии разработки и ожидается, что будет запущена в производство во второй половине 2024 года.

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