Появился новый дрон M2 с фиксированным крылом: может провести в небе 36 часов (видео)

Беспилотник напечатали на 3D-принтере и запустили в небо. Он способен нести 27 кг полезной нагрузки.

Related video

Американская компания по производству беспилотников RapidFlight сообщила, что успешно завершила испытания своего нового БПЛА M2, пишет sUAS News. Этот инновационный дрон напечатан на 3D-принтере, он правел в небе 21 ч, после чего вернулся на землю.

На что способен дрон M2

Инженеры компании утверждают, что таким образом доказали возможность быстрого и масштабного производства дальнобойных дронов, материалы для которых созданы с помощью 3D-печати. Конечно, на специальном принтере напечатали только корпус беспилотника. Сам БПЛА оснащен высокоэффективным двигателем на тяжелом топливе с мощными генераторами для питания различных датчиков и систем связи. Дрон M2 не зависит от взлетно-посадочной полосы и может работать в любой точке мира, помогая военным или спасателям в любой местности выполняя разведывательные функции.

Кроме того, дрон М2 может нести полезную нагрузку в виде оборудования весом до 27 кг. Модульная конструкция M2 упрощает оперативную логистику для замены авионики, двигателей, полезных нагрузок и компонентов самолета, обеспечивая более высокие оперативные показатели при меньших затратах на обслуживание.

В целом, по своим характеристикам, беспилотник способен провести в небе 36 ч без посадки, что является рекордом для дрона созданного с помощью 3D-печати.

Испытания беспилотника M2

"С этим полетом мы показали, что возможно строить высокопроизводительные дроны с низкой стоимостью и в рекордные сроки. Не менее важно то, что мы можем быстро адаптировать дизайн по требованиям любых заказчиков ", — сказал Жан-Шарль Леде, главный технологический директор RapidFlight.

Ранее Фокус писал, что БПЛА Akinci впервые запустил с борта новую ракету Çakir: как прошли испытания.