Дроны с гранатами меняют войну: генерал говорит, что раньше "никогда не смотрели вверх"

Коммерческие БПЛА с боеприпасами теперь являются куда большей угрозой, чем раньше.

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Недавно в соцсетях появилось видео, демонстрирующее кадры тренировочных атак при помощи дронов. Ролик показывает, как БПЛА, судя по всему коммерческие, сбрасывают муляжи гранат по движущимся целям, пишет thedrive.com.

Издание отмечает, что использовавшаяся граната, скорее всего, относится к типу учебно-имитационных боеприпасов УРГ-Н (учебная ручная граната — ред.), не дающую осколков при взрыве. Известно, что УРГ-Н имитирует осколочную ручную гранату РГД-5 (ручная граната дистанционной модификации — ред.), которую производили еще во времена СССР. РГД-5 может ранить людей в радиусе 25 м, говорится в материале. Как утверждает СМИ, гранаты подобного типа есть на вооружении как в России, так и в Украине, а также во многих других странах.

В клипе не показано, какое устройство сбрасывает гаранту однако журналисты предполагают, что это был коммерческий дрон. Свои догадки они основывают на том, что в украинских медиа и соцсетях есть предостаточно видео с аналогичными кадрами, где ВСУ по-настоящему атакуют российские войска при помощи БПЛА типа квадрокоптеров и гексакоптеров, специально оснащенными устройствами для сброса гранат и других небольших самодельных боеприпасов.

СМИ отмечает, что "война дронов" ведется все более профессионально. Операторы теперь не только учатся управлять беспилотниками, но и прицельно атаковать, судя по кадрам, опубликованным выше. Данное технологическое новшество современных вооруженных конфликтов прокомментировал генерал армии США в отставке, экс-глава Командования специальных операций США Ричард Кларк:

"Я прослужил в армии 38 лет, и за все время моей службы в армии на полях сражений в Ираке, Афганистане, Сирии мне ни разу не пришлось поднять глаза. Теперь, когда используются дроны от квадрокоптеров — они очень маленькие — до очень больших беспилотных летательных аппаратов, нам уже не будет столь комфортно".

В материале также обсуждаются средства, способные противостоять таким угрозам, как боевые беспилотники. Средства ПВО не всегда эффективны, тогда как ПЗРК лучше подходят для "приземления" дронов.

"Видео, показывающее тренировки ударных беспилотников в Украине, указывает на то, что со временем это станет более распространенным явлением… вполне могут появиться аналогичные учебные программы с использованием объектов, которые вообще не взрываются. Вооруженные силы США и других стран активно интегрируют беспилотники условного противника в учения, но сбрасывание объектов, безусловно, выведет учения на новый уровень.

Тем не менее, можно предположить, что украинские военнослужащие, которые проходят такую ​​подготовку, с большей вероятностью будут "смотреть вверх" при проведении реальных операций", — заключили журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что БПЛА М2 напечатали при помощи 3D-принтера. Его корпус оказался очень крепким.