Дрони з гранатами змінюють війну: генерал каже, що раніше "ніколи не дивилися вгору"

Комерційні БПЛА з боєприпасами тепер становлять значно більшу загрозу, ніж раніше.

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Нещодавно в соцмережах з'явилося відео, що демонструє кадри тренувальних атак за допомогою дронів. На кадрах видно, як БПЛА, судячи з усього комерційні, скидають муляжі гранат по цілях, що рухаються, пише thedrive.com.

Видання зазначає — граната, що використовувалася, швидше за все, відноситься до типу навчально-імітаційних боєприпасів НРГ-Н (навчальна ручна граната — ред.). Вибухаючи, вона не має уламків. Відомо, що НРГ-Н імітує уламкову ручну гранату РГД-5 (ручна граната диснанційної модифікації — ред.), яку виробляли ще за часів СРСР. РГД-5 може поранити людей у радіусі 25 м, йдеться у матеріалі. Як стверджує ЗМІ, гранати такого типу є на озброєнні й у Росії, й в України, а також у багатьох інших країнах.

У кліпі не показано, який саме пристрій скидає гаранту, проте журналісти припускають, що це був комерційний дрон. Свої припущення вони ґрунтують на тому, що в українських медіа та соцмережах є достатньо відео з аналогічними кадрами, де ЗСУ по-справжньому атакують російські війська за допомогою БПЛА типу квадрокоптерів та гексакоптерів, спеціально оснащених пристроями для скидання гранат та інших невеликих саморобних боєприпасів.

ЗМІ зазначає, що "війна дронів" ведеться дедалі професійніше. Оператори тепер не лише вчаться керувати безпілотниками, а й прицільно атакувати, судячи з кадрів, опублікованих вище. Таке технологічне нововведення у сучасних збройних конфліктів прокоментував генерал армії США у відставці, екс-глава Командування спеціальних операцій США Річард Кларк:

"Я прослужив в армії 38 років, і за весь час моєї служби в армії на полях боїв в Іраку, Афганістані, Сирії мені жодного разу не довелося підняти очі. Тепер, коли використовуються дрони від квадрокоптерів — вони дуже маленькі — до великих безпілотних літальних апаратів, ми вже не почуваємося комфортно".

У матеріалі також обговорюються засоби, які можуть протистояти таким загрозам, як бойові безпілотники. Засоби ППО не завжди є ефективними, тоді як ПЗРК краще "приземлюють" дрони.

"Відео, що показує тренування ударних безпілотників в Україні, вказує на те, що згодом це стане більш поширеним явищем… цілком можуть з'явитися аналогічні навчальні програми з використанням об'єктів, які взагалі не вибухають. Збройні сили США та інших країн активно інтегрують безпілотники умовного супротивника у навчання, але скидання об'єктів, безумовно, виведе навчання на новий рівень.

Тим не менш, можна припустити, що українські військовослужбовці, які проходять таку підготовку, з більшою ймовірністю "дивитимуться вгору" під час реальних операцій", — написали журналісти.

Раніше ми повідомляли про те, що БПЛА М2 надрукували за допомогою 3D-принтера. Його корпус виявився дуже міцним.