Как в лучших домах Берна: обедаем картофельными рести по-швейцарски

Эта картофельная запеканка – национальное достояние Швейцарии. Вкуснее вы вряд ли пробовали.

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Рести подается с разными начинками на ваш вкус. Это идеальная хрустящая и кремовая запеканка, которую вы захотите готовить каждые выходные. Рецепт от Фокуса предлагает ту же удивительную картофельную магию, только в большом формате, для большой компании. Добавьте немного разных начинок на каждую часть пирога, чтобы гости могли каждый раз изумляться вашему кулинарному таланту.

Картофельные рести

Ингредиенты:

1 кг картофеля, очищенного и натертого на крупной терке;

1 маленький лук, нарезанный;

500 мл кипятка;

2 веточки свежего тимьяна

50 г растопленного сливочного масла;

2 столовые ложки растительного масла;

соль и черный перец по вкусу.

Начинки (на выбор):

копченый лосось;

тонко нарезанная ветчина;

поджаренный и измельченный бекон;

колбаски или сосиски;

яйца пашот или вареные яйца;

сыр на ваш вкус;

сметана или греческий йогурт;

зеленый лук или укроп.

Сначала приготовьте начинки. Если вы используете колбаски или сосиски, обжарьте их на сковороде до готовности. Если вы используете яйца пашот или вареные яйца, сварите их по своему вкусу. Если вы используете сыр, нарежьте его на кусочки или натрите на терку. Если вы используете сметану или йогурт, перемешайте их с зеленым луком или укропом. Подготовленные начинки поставьте в теплое место или на теплую плиту.

Смешайте натертый картофель и лук в миске. Залейте кипятком и оставьте на 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг. Это смягчит картофель и смоет лишний крахмал.

Отожмите картофель от лишней воды, посолите и поперчите по вкусу и добавьте тимьян и растопленное масло. Хорошо перемешайте.

Возьмите большую глубокую сковороду и разогрейте масло. Выложите картофельную смесь на сковороду и лопаткой разровняйте ее в виде блина. Держите огонь низким и жарьте около 5 минут. Края должны подрумяниться, а если потрясти сковороду, картофель должен двигаться.

Когда он подрумянится, переверните рести, чтобы обжарить другую сторону еще около 5 минут или больше — картофель должен быть золотисто-хрустящим снаружи, но нежнім внутри. Подавайте с начинками на столе. Нарежьте рести на дольки и предложите каждому гостю выбрать свои любимые начинки для вашего кулинарного шедевра. Приятного аппетита!

А в качестве десерта к такому изысканному блюду отлично подойдет апельсиновый хлеб с крем-сыром: пикантное наслаждение.