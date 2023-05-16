Як у найкращих будинках Берна: обідаємо картопляними рьості по-швейцарськи

Ця картопляна запіканка – національне надбання Швейцарії. Смачнішу ви навряд чи куштували.

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Рьості подається з різними начинками на ваш смак. Це ідеальна хрумка та кремова запіканка, яку ви захочете готувати кожні вихідні. Рецепт від Фокусу пропонує ту ж дивовижну картопляну магію, тільки у великому форматі, для великої компанії. Додайте трохи різних начинок на кожну частину пирога, щоб гості могли щоразу дивуватися вашому кулінарному таланту.

Картопляні рьости

Інгредієнти:

1 кг картоплі, очищеної та натертої на великій тертці;

1 маленька цибуля, нарізана;

500 мл окропу;

2 гілочки свіжого чебрецю

50 г розтопленого вершкового масла;

2 столові ложки олії;

сіль та чорний перець на смак.

Начинки (на вибір):

копчений лосось;

тонко нарізана шинка;

підсмажений та подрібнений бекон;

ковбаски чи сосиски;

яйця пашот або варені яйця;

сир на ваш смак;

сметана чи грецький йогурт;

зелений лук або кріп.

Спочатку приготуйте начинки. Якщо ви використовуєте ковбаски чи сосиски, обсмажте їх на сковороді до готовності. Якщо ви використовуєте яйця пашот або варені яйця, зваріть їх на свій смак. Якщо ви використовуєте сир, наріжте його на шматочки чи натріть на тертку. Якщо ви використовуєте сметану або йогурт, перемішайте їх із зеленою цибулею або кропом. Підготовлені начинки поставте у тепле місце або на теплу плиту.

Змішайте натерту картоплю та цибулю в мисці. Залийте окропом і залиште на 2 хвилини, потім відкиньте на друшляк. Це пом'якшить картоплю та змиє зайвий крохмаль.

Відтисніть картоплю від зайвої води, посоліть і поперчіть на смак і додайте чебрець і розтоплене масло. Добре перемішайте.

Візьміть велику глибоку сковороду та розігрійте олію. Викладіть картопляну суміш на сковороду та лопаткою розрівняйте її у вигляді млинця. Тримайте вогонь низьким та смажте близько 5 хвилин. Краї повинні підрум'янитися, а якщо потрясти сковороду, картопля повинна рухатися.

Коли рьості підрум'яниться, переверніть картоплю, щоб обсмажити іншу сторону ще близько 5 хвилин або більше — вона повинна бути золотисто-хрусткою зовні, але ніжною усередині. Подавайте із начинками. Наріжте рьості на часточки та запропонуйте кожному гостю вибрати свої улюблені начинки для кулінарного шедевра. Смачного!

А як десерт до такої вишуканої страви відмінно підійде апельсиновий хліб з крем-сиром: пікантна насолода.