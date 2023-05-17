500 000 человек бесплатно получат крутые 4К OLED-телевизоры: в чем здесь подвох?

Стартап Telly уже начал регистрацию желающих обзавестись современной "плазмой" для просмотра контента в 4К.

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Telly – это детище российского айтишника Ильи Позина, который перебрался в США и теперь собирается взорвать рынок с помощью бесплатной раздачи OLED-телевизоров, пишет Variety. Этот "аттракцион невиданной щедрости" пока что распространяется на первые 500 тысяч счастливцев в США, которые успеют зарегистрироваться на сайте стартапа.

Кто такой Илья Позин

Это российский ИТ-предприниматель живущий в США, который был сооснователем видеосервиса Pluto TV, ставшим очень популярным. После продажи сервиса за $300 млн Илья решил создать беспрецедентный стартап по раздаче телевизоров стоимость $1000 всем желающим. При этом он утверждает, что уже собрал у инвесторов нужную сумму.

Илья Позин, основатель стартапа Telly Фото: Соцсети

Позин не сообщил, о какой именно сумме идет речь, хотя тут легко можно подсчитать, что если речь идет о 500 тысячах телевизоров стоимостью $1000, то необходимая сумма составляет $500 миллионов. Возможно, Илья собрал не всю сумму, а только на начальную партию для поставки, а остальное будет оплачиваться из доходов компании.

Кстати среди инвесторов Telly значатся Рич Гринфилд, аналитик с Уолл-Стрит и несколько институциональных и стратегических инвесторов, которых Позин не назвал.

Кто оплатит эту "халяву"

Как вы, наверное, догадались, за все заплатят рекламодатели, точнее Илья планирует, что именно из их денег будут оплачиваться поставки телевизоров и сама компания получит прибыль. Если вы думаете, что во время просмотра будет периодически крутиться реклама, то это не так.

В правом нижнем углу будет постоянно крутиться реклама Фото: Скриншот

4К OLED-телевизор будет оснащен специальным отдельным нижним дисплеем, на котором постоянно будут крутиться сводка погоды, биржевые новости и прочая информация. А сбоку, в отдельном окне владельцу будет постоянно демонстрироваться реклама. И тут есть главное условие – телевизор всегда должен быть подключен к интернету для показа рекламы. Telly уже сотрудничает с рекламной компанией MNTN для поиска рекламодателей.

Более того, в OLED-панель встроена камера, которая позволит не только общаться по Скайпу, но и станет отслеживать реакцию и количество пользователей. Согласно договору с компанией, стартап будет собирать данные о просмотренном контенте и даже о "физическом присутствии" телезрителей. А если вам в какой-то момент это не понравится, то телевизор придется вернуть и заплатить штраф в $500.

Telly — что это за телевизор?

В целом, 55-дюймовая панель от Telly действительно крута: имеется три HDMI-входа, ТВ-тюнер Chromecast с Google TV и встроенный саунд-бар.

Телевизоры Telly оснастят голосовым помощником для управления и навигации, а встроенная веб-камера будет отслеживать правильность выполнения упражнений во время занятий фитнесом. Для детей имеется в наличии более 40 видеоигр, от "классических аркад до захватывающих многопользовательских игр".

В будущем, по мнению Позина, его стартап предложит с помощью телевизора даже делать ставки на спортивные состязания или с помощью дополнительного дисплея заказывать пиццу.

Первые бесплатные телевизоры Telly собирается отправлять уже к концу лета, а пока что на американских форумах обсуждается, как лучше задрапировать этот рекламный 9-дюймовый экран: с помощью синей изоленты, вазочки с цветами, листа бумаги или фотографии в рамочке любимого кота.

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