500 000 чоловік безкоштовно отримають круті 4К OLED-телевізори: у чому тут каверза?

Стартап Telly вже почав реєстрацію бажаючих придбати сучасну "плазму" для перегляду контенту в 4К.

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Telly — це дітище російського айтішника Іллі Позіна, який перебрався до США і тепер збирається підірвати ринок за допомогою безкоштовної роздачі OLED-телевізорів, пише Variety. Цей "атракціон небаченої щедрості" поки що розповсюджується на перші 500 тисяч щасливців у США, які встигнуть зареєструватися на сайті стартапу.

Хто такий Ілля Позін

Це російський ІТ-підприємець, який живе в США, він був співзасновником відеосервісу Pluto TV, що став дуже популярним. Після продажу сервісу за $300 млн Ілля вирішив створити безпрецедентний стартап із роздачі телевізорів вартість $1000 усім охочим. При цьому він стверджує, що вже зібрав у інвесторів потрібну суму.

Ілля Позін, засновник стартапу Telly Фото: Соцмережi

Позін не повідомив, про яку саме суму йдеться, хоча тут легко можна підрахувати, що якщо йдеться про 500 тисяч телевізорів вартістю $1000, то необхідна сума становить $500 мільйонів. Можливо, Ілля зібрав не всю суму, а лише на початкову партію для постачання, а решта оплачуватиметься з доходів компанії.

До речі, серед інвесторів Telly значаться Річ Грінфілд, аналітик з Уолл-Стріт і кілька інституційних і стратегічних інвесторів, яких Позін не назвав.

Хто сплатить цю "халяву"

Як ви, напевно, здогадалися, за все заплатять рекламодавці, точніше Ілля планує, що саме з їхніх грошей будуть оплачуватись постачання телевізорів і компанія отримає прибуток. Якщо ви думаєте, що під час перегляду періодично крутитиметься реклама, то це не так.

У правому нижньому кутку постійно крутитиметься реклама Фото: Скриншот

4К OLED-телевізор буде оснащений спеціальним окремим нижнім дисплеєм, на якому постійно крутитиметься прогноз погоди, біржові новини та інша інформація. А збоку, в окремому вікні власнику постійно демонструватиметься реклама. І тут є головна умова – телевізор завжди має бути підключений до інтернету для показу реклами. Telly вже співпрацює з рекламною компанією MNTN для пошуку рекламодавців.

Мало того, в OLED-панель вбудована камера, яка дозволить не лише спілкуватися Скайпом, але й відстежуватиме реакцію та кількість користувачів. Згідно з угодою з компанією, стартап збиратиме дані про переглянутий контент і навіть про "фізичну присутність" телеглядачів. А якщо вам у якийсь момент це не сподобається, то телевізор доведеться повернути та заплатити штраф у $500.

Telly – що це за телевізор?

Загалом, 55-дюймова панель від Telly справді крута: є три HDMI-входи, ТВ-тюнер Chromecast з Google TV та вбудований саунд-бар.

Телевізори Telly оснастять голосовим помічником для керування та навігації, а вбудована вебкамера відстежуватиме правильність виконання вправ під час занять фітнесом. Для дітей є в наявності більше ніж 40 відеоігор, від "класичних аркад до захоплюючих пригод".

У майбутньому, на думку Позіна, його стартап запропонує за допомогою телевізора навіть робити ставки на спортивні змагання або за допомогою додаткового дисплея замовляти піцу.

Перші безкоштовні телевізори Telly збирається відправляти вже до кінця літа, а поки що на американських форумах обговорюється, як краще задрапірувати цей рекламний 9-дюймовий екран: за допомогою синьої ізоленти, вази з квітами, аркуша паперу або фотографії свого кота.

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