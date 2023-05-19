Не хватает боеприпасов: ВС РФ вместо ПЗРК получили тренажеры, имитирующие стрельбу

Имитатор ПЗРК позволяет стрелять по мишеням на экране. Россияне признают: в таком случае уровень подготовки солдат ниже, чем после боевых учений.

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Российских солдат планируют обучать с помощью новых тренажеров "Конус", имитирующих работу переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этой разработке агентству "РИА Новости" рассказал представитель холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в государственную корпорацию "Ростех") на выставке MILEX-2023, которая проводится в городе Минск.

По его словам, универсальный тренажер "Конус" должен значительно сократить расход боеприпасов ВС РФ во время обучения стрелков-зенитчиков. Комплексы якобы создают в учебном кабинете условия, максимально приближенные к боевым. Для этого разработчики использовали полноразмерные имитаторы реально существующих ПЗРК, таких, как "Игла", "Стрелец" или "Верба", компьютеры, проекторы и аудиосистему.

"По сути "Конус" — это компьютерный учебный класс, позволяющий эффективно подготовить таких специалистов в сжатые сроки", — заявили в "Высокоточных комплексах". — "Эта разработка уже поступает в ВС РФ и поможет решить крайне важную сегодня задачу экономии боеприпасов и средств на дорогостоящие мишени".

Используя имитатор ПЗРК, зенитчик должен как минимум 3-5 раз уверенно "поразить" цели одного типа, появляющиеся на экране. При этом целями выступают разные объекты: самолеты, вертолеты, беспилотники. Как уверяют разработчики, уровень подготовки стрелков, которые прошли обучение на "Конусе" лишь немного ниже, чем у россиян, прошедших настоящие боевые учения.

В январе писали, что бойцы ВСУ получили VR-тренажер, имитирующий ПЗРК "Игла-1". По словам военных, он позволяет освоить оружие прямо в воинской части, не выезжая на полигоны.

В марте появилась информация о новом симуляторе стрельбы из ПТРК Javelin. Для него использовали тот же графический движок, что и для популярной игры Fortnite.