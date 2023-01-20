Бойцы ВСУ получили VR-тренажер, имитирующий ПЗРК "Игла-1": чему он научит

VR-инструмент настолько реалистичный, что солдат может почувствовать себя на поле боя.

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В рамках постоянно действующего проекта SKY львовский ИТ-Кластер предоставил Воздушному Командованию "Запад" VR-тренажер для обучения работе с ПЗРК "Игла-1", сообщает официальный сайт ИТ-Кластера. Покупку тренажера поддержала и компания-участник сообщества Intellias.

До этого момента военным приходилось ездить на занятия в специальные учебные центры, но теперь они могут обучаться владению ПЗРК прямо в своей воинской части. VR-тренажер полностью и очень реалистично имитирует работу "Иглы-1" и создает атмосферу максимально приближенную к боевой.

[ + – ] VR-тренажер очень реалистично имитирует работу ПЗРК "Игла-1" Фото: Соцсети

По словам руководителя львовского ИТ-Кластера Степана Веселовского, в самое ближайшее время Воздушное Командование "Запад" получит еще один подобный тренажер.

Кроме этого военные получили от ИТ-шников очередную партию необходимого оборудования для командных центров. В частности: компьютеры, мониторы, планшеты и многое другое. Военные подчеркивают, что все это усилит работу сил украинского ПВО.

Проект SKY является частью большого направления Victory Projects, которое львовский ИТ-Кластер запустил сразу же после вторжения России на нашу территорию. Основной задачей проекта SKY является помощь в модернизации Воздушного Командования "Запад", которое бережет небо восьми областей запада Украины. За минувший год участники львовского ИТ-Кластера только лишь в рамках одного проекта SKY оказали помощь нашим героям на 13 млн грн.

[ + – ] Тактика и практика стрельбы из ПЗРК "Игла-1"

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