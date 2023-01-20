Бійці ЗСУ отримали VR-тренажер, який імітує ПЗРК "Ігла-1": чого він навчить

VR-інструмент настільки реалістичний, що солдат може відчути себе на полі бою.

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У межах постійно діючого проєкту SKY львівський ІТ-Кластер надав Повітряному Командуванню "Захід" VR-тренажер для навчання роботі з ПЗРК "Ігла-1", повідомляє офіційний сайт ІТ-Кластера. Придбання тренажера підтримала і компанія-учасник спільноти Intellias.

До цього моменту військовим доводилося їздити на заняття у спеціальні навчальні центри, але тепер вони можуть навчатися володінню ПЗРК у своїй військовій частині. VR-тренажер повністю і дуже реалістично імітує роботу "Ігли-1" та створює атмосферу максимально наближену до бойової.

[ + – ] VR-тренажер дуже реалістично імітує роботу ПЗРК "Ігла-1" Фото: Соцмережi

За словами керівника львівського ІТ-Кластера Степана Веселовського, найближчим часом Повітряне Командування "Захід" отримає ще один тренажер.

Крім цього, військові отримали від ІТ-шників чергову партію необхідного обладнання для командних центрів. Зокрема: комп'ютери, монітори, планшети та багато іншого. Військові наголошують, що все це посилить роботу сил українського ППО.

Проєкт SKY є частиною великого напряму Victory Projects, який львівський ІТ-Кластер запустив відразу після вторгнення Росії на нашу територію. Основним завданням проєкту SKY є допомога у модернізації Повітряного Командування "Захід", що береже небо восьми областей заходу України. За минулий рік учасники львівського ІТ-Кластера лише в рамках одного проєкту SKY надали допомогу нашим героям на 13 млн грн.

[ + – ] Тактика та практика стрілянини з ПЗРК "Ігла-1"

Раніше Фокус писав, що ППО України, на думку військового експерта, швидко та успішно адаптувалися у протидії іранським Шахедам.