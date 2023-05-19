В NASA разрабатывают аккумулятор, способный проработать 30 лет: как такое возможно

Важно, что эта космическая технология может пригодиться и на земле для потребительских батарей.

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Стартап EnerVenue совместно с NASA разрабатывает долговечные, устойчивые аккумуляторы на основе космической инженерии NASA, сообщает Interesting Engineering. Компания считает, что ее технология может заменить традиционные батареи в долгосрочной перспективе. "Наши разработки намного безопаснее литий-ионной технологии", — заявил генеральный директор EnerVenue Йорг Хайнеманн.

Идея технологии EnerVenue основана на работе профессора Стэнфордского университета И Цуй, который также является председателем совета директоров и главным техническим консультантом стартапа. Цуй выяснил, как адаптировать долговременную никель-водородную батарейную технологию NASA для эффективного использования на Земле, используя материалы, которые значительно снижают затраты.

Никель-водородная технология NASA хорошо подходит для космоса, потому что она может выдерживать суровые условия, включая быстро меняющиеся экстремальные температуры. Батареи безопасны и также работают очень долго. Они также полностью перерабатываются, не выделяют токсичных отходов и не представляют риска возникновения пожара из-за своей химии. Самая явная проблема при переносе этой технологии на Землю — это то, что она очень дорогостоящая в производстве.

Однако EnerVenue разработала метод изготовления металл-водородных батарей по сниженной цене и проектом активно заинтересовались производители электромобилей.

"Энергохранилища EnerVenue сейчас строятся на испытательных площадках электрокомпаний по всем Соединенным Штатам", — рассказал Хайнеманн журналистам. Компания недавно также объявила о том, что она откроет Гигазавод по производству "космических аккумуляторов".

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