У NASA розробляють акумулятор, здатний пропрацювати 30 років: як це можливо

Важливо, що ця космічна технологія може стати в нагоді й на землі для споживчих батарей.

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Стартап EnerVenue разом із NASA розробляє довговічні, стійкі акумулятори на основі космічної інженерії NASA, повідомляє Interesting Engineering. Компанія вважає, що її технологія може замінити традиційні батареї у довгостроковій перспективі. "Наші розробки набагато безпечніші за літій-іонну технологію", — заявив генеральний директор EnerVenue Йорг Хайнеманн.

Ідея технології EnerVenue заснована на роботі професора Стенфордського університету І Цуй, який також є головою ради директорів та головним технічним консультантом стартапу. Цуй з'ясував, як адаптувати довготривалу нікель-водневу технологію NASA для ефективного використання на Землі, використовуючи матеріали, які значно знижують витрати.

Нікель-воднева технологія NASA добре підходить для космосу, тому що вона може витримувати суворі умови, включаючи екстремальні температури, що швидко змінюються. Батареї безпечні та також працюють дуже довго. Вони також повністю переробляються, не виділяють токсичних відходів і не становлять ризику виникнення пожежі через свою хімію. Найголовніша проблема при перенесенні цієї технології на Землю — те, що вона дуже дорога у виробництві.

Проте EnerVenue розробила метод виготовлення метал-водневих батарей за зниженою ціною та проєктом активно зацікавилися виробники електромобілів.

"Енергосховища EnerVenue зараз будуються на випробувальних майданчиках електрокомпаній по всіх Сполучених Штатах", — розповів журналістам Хайнеманн. Компанія нещодавно також оголосила про те, що вона відкриє гігазавод з виробництва "космічних акумуляторів".

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