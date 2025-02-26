Можуть генерувати 842 ГВт: учені знайшли незвичайні "джерела" сонячної енергії

Дослідження припускає, що такі країни, як США і Велика Британія, виділяють набагато більше земельних ділянок для гольфу, ніж для поновлюваних джерел енергії.

Related video

Нове дослідження виявило дивовижну нерівність у землекористуванні. У всьому світі поля для гольфу займають більшу площу, ніж сонячні та вітряні установки. Про це пише Interesting Engineering.

Використовуючи базу даних OpenStreetMap, дослідники визначили понад 38 000 полів для гольфу по всьому світу. До 80% з них зосереджені всього в десяти країнах.

У США найбільше полів для гольфу у світі (понад 16 000), за ними йдуть Велика Британія (приблизно 3100) і Японія (близько 2700). До десятки увійшли Канада, Австралія, Німеччина, Південна Корея, Франція, Китай і Швеція.

Цікаво, що дослідження показало, що якби 25-75% земель, відданих під поля для гольфу в цих 10 країнах, були використані для встановлення сонячних батарей, це могло б принести від 281 до 842 ГВт сонячної енергії.

Поле для гольфу

Результати дослідження підкреслюють потенціал для виробництва сонячної енергії. Потужність у 842 ГВт перевершує поточну сукупну потужність сонячних електростанцій у цих 10 країнах, яка становить 646 ГВт.

Крім того, у дослідженні вивчали потенціал берегової вітроенергетики, — ці країни можуть встановити від 174 ГВт до 659 ГВт вітряних потужностей на тих самих полях для гольфу.

Результати показують, що перепрофілювання землі, відданої під поля для гольфу, може посилити наявну сонячну та вітряну енергетичну інфраструктуру.

Загалом, поля для гольфу чинять великий вплив на навколишнє середовище. Це викликає заклопотаність з приводу того, чи використовується земля справедливо й ефективно, особливо з огляду на ширші соціальні та екологічні потреби.

Раніше ми писали про "прозорий" сонячний елемент, який поглинає світло з двох сторін. За словами дослідників, нові сонячні елементи зберігають 80% своєї ефективності після 1000 годин роботи.