Могут генерировать 842 ГВт: ученые нашли необычные "источники" солнечной энергии

Исследование предполагает, что такие страны, как США и Великобритания, выделяют гораздо больше земельных участков для гольфа, чем для возобновляемых источников энергии.

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Новое исследование выявило удивительное неравенство в землепользовании. Во всем мире поля для гольфа занимают большую площадь, чем солнечные и ветряные установки. Об этом пишет Interesting Engineering.

Используя базу данных OpenStreetMap, исследователи определили более 38 000 полей для гольфа по всему миру. До 80% из них сосредоточены всего в десяти странах.

В США больше всего полей для гольфа в мире (более 16 000), за ними следуют Великобритания (примерно 3100) и Япония (около 2700). В десятку вошли Канада, Австралия, Германия, Южная Корея, Франция, Китай и Швеция.

Интересно, что исследование показало, что если бы 25-75% земель, отданных под поля для гольфа в этих 10 странах, были использованы для установки солнечных батарей, это могло бы принести от 281 до 842 ГВт солнечной энергии.

Поле для гольфа

Результаты исследования подчеркивают потенциал для производства солнечной энергии. Мощность в 842 ГВт превосходит текущую совокупную мощность солнечных электростанций в этих 10 странах, которая составляет 646 ГВт.

Кроме того, в исследовании изучался потенциал береговой ветроэнергетики, — эти страны могут установить от 174 ГВт до 659 ГВт ветряных мощностей на тех же полях для гольфа.

Результаты показывают, что перепрофилирование земли, отданной под поля для гольфа может усилить существующую солнечную и ветряную энергетическую инфраструктуру.

В целом, поля для гольфа оказывают большое воздействие на окружающую среду. Это вызывает озабоченность по поводу того, используется ли земля справедливо и эффективно, особенно учитывая более широкие социальные и экологические потребности.

Ранее мы писали про "прозрачный" солнечный элемент, который поглощает свет с двух сторон. По словам исследователей, новые солнечные элементы сохраняют 80% своей эффективности после 1000 часов работы.