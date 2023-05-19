Россияне наконец-то запустили свой беспилотный вертолет: спустя полгода он перестал падать

Но вряд ли устройство будут массово выпускать: вертолет разрабатывался на зарубежных комплектующих.

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На выставке HeliRussia-2023, которая проходит в Москве, представители концерна "Российские вертолеты" заявили, что успешно испытали беспилотный аппарат БАС 200, сообщает Defense Mirror. В этот раз вертолет удалось запустить на 80 км от центра управления.

Разработчики утверждают, что "во время полета аппарат демонстрировал высокую стабильность и точность выполнения заданных маневров". Однако еще в январе один из источников издания "Известия" рассказывал, что конструкторы во время зимних испытаний один экземпляр разбили и после этого опасались проводить тестовые полеты.

Кроме того, у источника были большие сомнения в возможности в дальнейшем массово выпускать БАС 200. Дело в том, что он разрабатывался до нападения Россию на Украину и почти полностью состоял из западных комплектующих. В сегодняшних условиях санкций вряд ли получится поставить этот автономный вертолет, которые планировали использовать для доставки грузов в отдаленные районы, удастся поставить на конвейер.

Планируется, что БАС 200 будет доставлять грузы в труднодостпные районы России Фото: Соцсети

А еще, по словам собеседника издания, ресурс двигателя БАС 200 имеет ограничения в 100 часов. А чтобы Росавиация засчитала 200 часов полета на практике придется налетать вдвое больше. "Кроме того, его просто боятся запускать, потому что не знают все его ограничения".

Сам БАС 200 имеет максимальную взлетную массу 200 кг и может развивать скорость до 160 км/ч. Он может перевозить полезную нагрузку до 50 кг и летать до 4 ч на высоте до 4 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Россия хвастает беспилотниками БАС-200, которые не может производить.