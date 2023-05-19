Росіяни нарешті запустили свій безпілотний гелікоптер: через півроку він перестав падати

Але навряд чи пристрій масово випускатимуть: гвинтокрил розроблявся на зарубіжних комплектуючих.

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На виставці HeliRussia-2023, яка проходить у Москві, представники концерну "Російські гелікоптери" заявили, що успішно випробували безпілотний апарат БАС 200, повідомляє Defense Mirror. На цей раз гелікоптер вдалося запустити на 80 км від центру управління.

Розробники стверджують, що "під час польоту апарат демонстрував високу стабільність та точність виконання заданих маневрів". Однак ще в січні одне з джерел видання "Известия" розповідало, що конструктори під час зимових випробувань один екземпляр розбили й після цього побоювалися проводити тестові польоти.

Крім того, джерело мало великі сумніви щодо можливості надалі масово випускати БАС 200. Річ у тому, що гелікоптер розроблявся до нападу Росію на Україну і майже повністю складався із західних комплектуючих. У сьогоднішніх умовах санкцій навряд чи вдасться поставити цей автономний гелікоптер, який планували використати для доставки вантажів у віддалені райони, поставити на конвеєр.

Планується, що БАС 200 доставлятиме вантажі в важкодоступні райони Росії. Фото: Соцмережi

А ще, за словами співрозмовника, ресурс двигуна БАС 200 має обмеження в 100 годин. А щоб Росавіація зарахувала 200 годин польоту на практиці, доведеться налітати вдвічі більше. "Крім того, його просто бояться запускати, бо не знають усі його обмеження".

Сам БАС 200 має максимальну злітну масу 200 кг і може розвивати швидкість до 160 км/год. Він може перевозити корисне навантаження до 50 кг та літати до 4 год на висоті до 4 км.

Раніше Фокус розповідав, що Росія вихваляється безпілотниками БАС-200, які не може виробляти.