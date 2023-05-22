Система THOR может сбить 10 дронов одним ударом: что известно об этом средстве ПВО

Новая система использует электромагнитное излучение для подавления дронов врага.

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Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) недавно провела успешное тестирование системы THOR — Tactical High-power Operational Responder, — энергетического оружия против роя дронов, сообщает UAS Vision. Система смогла успешно вывести из строя несколько целей на испытательном полигоне на базе ВВС Киртланд.

THOR использует мощные микроволновые импульсы для выведения из строя беспилотников. Электромагнитное излучение, как известно, может повредить электронные схемы и компоненты вражеской техники. Система ПВО THOR способна генерировать импульсы высокочастотной модуляции (ВЧМ) с пиковой мощностью до 10 мегаватт, чего достаточно для вывода из строя даже самых надежных беспилотников.

Данную энергетическую установку можно перевозить на различном военном транспорте, включая грузовики и "Хаммеры", что делает ее идеальной для использования в различных сценариях, в том числе на передовых позициях и в городских условиях.

Технические характеристики средства ПВО THOR:

Дальность действия: до 1 км;

Поражение до 10-ти целей одновременно;

Возможность использования в любых погодных условиях;

Питание осуществляется от аккумулятора (работает до 2 ч).

Успешная демонстрация системы THOR является важным событием в борьбе с роями беспилотников. Рои БПЛА представляют собой растущую угрозу для военных и гражданских объектов. Их трудно обнаружить и отследить, и они могут быть использованы для осуществления различных целей, включая наблюдение и саботаж.

Инженеры пока все еще совершенствуют THOR, но в Пентагоне уверены, что эта установка способна произвести революцию в защите от роя дронов

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