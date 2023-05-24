Украинская "Дія" появится в Колумбии и Замбии, а потом и в Косово (видео)

Внедрение цифровых сервисов состоится при поддержке США

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Замбия и Колумбия решили внедрить у себя украинское приложение для получения электронных услуг "Дія", о чем стало известно по результатам презентации украинского сервиса в Вашингтоне. О таком решении этих двух стран заявила на презентации администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"В январе этого года я объявила, что США поддержат партнерские страны, которые вдохновлены "ДІЯ" и которые хотят ускорить собственную цифровую трансформацию, развивая и расширяя собственные возможности электронного правительства", — сказала Пауэр.

К этим двум государствам вскоре присоединится и Косово, но правительство пока что окончательно не утвердила план цифровой трансформации у себя в стране. Население Колумбии составляет более 50 млн человек, а население Замбии — 19,5 млн. Эти страны заинтересованы в ускорении своей цифровой трансформации и развитии электронного правительства. Для этого они будут использовать опыт и технологии Украины с поддержкой США.

Приложение "ДІЯ" было запущено в Украине в сентябре 2019 года и с тех пор уже на 70% смартфонов в стране установлена эта программа. За время с момента старта "ДІЯ" обзавелась более чем сотней различных сервисов для граждан, которым не нужно носить с собой ворох бумажных документов и стоять в очереди к чиновникам для получения различных услуг.

По словам Минцифры, "ДІЯ" является мощным брендом Украины, который демонстрирует ее цифровую трансформацию и прогресс, особенно в условиях полномасштабного вторжения России.

Презеннтация "ДІЯ" в Вашингтоне (украинский перевод)

Ранее Фокус писал, что в "Дії" появилась возможность заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция.