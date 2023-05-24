Українська "Дія" з'явиться у Колумбії та Замбії, а потім і в Косові (відео)

Впровадження цифрових сервісів відбудеться за підтримки США.

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Замбія та Колумбія вирішили впровадити у себе українську програму для отримання електронних послуг "Дія", про що стало відомо за результатами презентації українського сервісу у Вашингтоні. Про це рішення цих двох країн заявила на презентації адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.

"У січні цього року я оголосила, що США підтримають партнерські країни, які натхнені "Дія" і які хочуть прискорити власну цифрову трансформацію, розвиваючи та розширюючи власні можливості електронного уряду", — сказала Павер.

До цих двох держав незабаром приєднається і Косово, але уряд поки що остаточно не затвердив план цифрової трансформації у себе в країні. Населення Колумбії становить понад 50 млн осіб, а населення Замбії — 19,5 млн. Ці країни зацікавлені в прискоренні своєї цифрової трансформації та розвитку електронного уряду. Для цього вони використовуватимуть досвід та технології України з підтримкою США.

Додаток "Дія" було запущено в Україні у вересні 2019 року і з того часу вже на 70% смартфонів у країні встановлено цю програму. За час із моменту старту "Дія" обзавелася більш ніж сотнею різних сервісів для громадян, яким не потрібно носити із собою купу паперових документів і стояти в черзі до чиновників для отримання різних послуг.

За словами Мінцифри, "Дія" є потужним брендом України, який демонструє її цифрову трансформацію та прогрес, особливо в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Презентація "Дія" у Вашингтоні (український переклад)

Раніше Фокус писав, що в "Дії" з'явилася можливість замінити посвідчення водія: покрокова інструкція.