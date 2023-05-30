"Антиснайперские методы" : в РФ пытаются придумать защиту от дронов ВСУ

На самом деле, против FPV-беспилотников нет надежных и эффективных методов РЭБ.

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Методику на основе антиснайперской борьбы с операторами дронов ВСУ сейчас разрабатывают в России, заявил агентству ТАСС гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Про его словам, "уже выработан ряд мер по снижению подобных угроз".

В ведомстве Кузякина проанализировали похожий опыт антиснайперской борьбы и на схожих принципах создали методику противостояния FPV-расчетам ВСУ. Главная проблема с FPV-беспилотниками (дронами с видом от первого лица) заключается в том, что против таких БПЛА нет надежных и эффективных методов РЭБ.

"То есть мы не боремся с дронами, а учимся искать и обезвреживать пилотов противника. При этом борьба эта ведется так же FPV-дронами и пилотами только с нашей стороны", — отметил гендиректор центра.

Кузякин отметил, что в будущем в РФ нужно ввести законодательные инструменты регулирования применения FPV-технологий. По его словам, "неограниченный доступ к FPV-технологиям создает прецедент, сравнимый со свободной продажей оружия. Рано или поздно нам придется регулировать не просто вопрос с БПЛА, но в первую очередь с FPV-дронами", — сказал гендиректор.

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты атаковали ВСУ роем дронов с аммиаком: в чем цель этой "химической атаки".