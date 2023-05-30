"Антиснайперські методи": у РФ намагаються придумати захист від дронів ЗСУ

Насправді проти FPV-безпілотників немає надійних та ефективних методів РЕБ.

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Методику на основі антиснайперської боротьби з операторами дронів ЗСУ зараз розробляють у Росії, заявив агентству ТАРС гендиректор Центру комплексних безпілотних рішень Дмитро Кузякін. За його словами, "вже вироблено низку заходів щодо зниження подібних загроз".

У відомстві Кузякіна проаналізували схожий досвід антиснайперської боротьби та на схожих принципах створили методику протистояння FPV-розрахункам ЗСУ. Головна проблема з FPV-безпілотниками (дроном з виглядом від першої особи) полягає в тому, що проти таких БПЛА немає надійних та ефективних методів РЕБ.

"Тобто ми не боремося з дронами, а вчимося шукати та знешкоджувати пілотів противника. При цьому ця боротьба ведеться так само FPV-дронами і пілотами тільки з нашого боку", — зазначив гендиректор центру.

Кузякін зазначив, що у майбутньому в РФ потрібно запровадити законодавчі інструменти регулювання застосування FPV-технологій. За його словами, "необмежений доступ до FPV-технологій створює прецедент, який можна порівняти зі вільним продажем зброї. Рано чи пізно нам доведеться регулювати не просто питання з БПЛА, але в першу чергу з FPV-дронами", — сказав гендиректор.

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