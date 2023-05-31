Выпущен дрон меньше, чем iPhone: на что способен этот беспилотник (видео)

Эта модель наверняка понравится еще и спортсменам, риэлтерам, а так же всем, кто любит снимать короткие ролики.

Related video

Компания ZeroZero Robotics представила новую модель одного из самых миниатюрных дронов Hover X1, сообщает DroneDJ. Он весит меньше айфона и имеет несколько заранее запрограммированных режимов полета для кинематографических съемок. Дрон оснащен защитными кожухами для пропеллеров и способен взлетать и садиться на ладонь. Кроме того, он имеет складной дизайн, что делает его еще более удобным для переноски и хранения.

Камера дрона не отличается высокими характеристиками, но достаточна для съемки селфи и запечатления особых моментов. X1 может делать 12МП фотографии и снимать 2.7К/30к/с видео. Также есть режим серийной съемки, чтобы не пропустить идеальный кадр. Фото и видео сохраняются на встроенную память объемом 32ГБ.

Главная особенность дрона — это технология гибридной анти-тряски от ZeroZero, которая сочетает механическую (по оси тангажа) и электронную (EIS) стабилизацию, а также выравнивание горизонта.

Hover X1 пригодится для селфи Фото: Скриншот

Hover X1 может заснять вас в неподвижном режиме (идеально для селфи), в режиме Follow (будет следовать за вами спереди или сзади со скоростью до 20км/ч), в режиме Zoom Out (будет подниматься вверх, постепенно расширяя обзор) или в режиме Orbit (круговые полеты вокруг объекта – дома или машины).

Беспилотник управляется с помощью смартфона с установленным фирменным приложением и через ПО вы можете также регулировать высоту, расстояние и угол съемки.

Hover X1 с закрытыми пропеллерами можно безопасно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

В настоящее время компания ZeroZero продает новый дрон Hover X1 через краудфандинговую кампанию на Indiegogo, с ценами для первых покупателей от $300 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что создан дрон на водородном топливе: может продержаться в воздухе 5 часов.