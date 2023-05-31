Випущений дрон менше, ніж iPhone: на що здатний цей безпілотник (відео)

Ця модель напевно сподобається ще й спортсменам, рієлторам, а також усім, хто любить знімати короткі ролики.

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Компанія ZeroZero Robotics представила нову модель одного з найменших дронів Hover X1, повідомляє DroneDJ. Він важить менше за айфон і має кілька заздалегідь запрограмованих режимів польоту для кінематографічних зйомок. Дрон оснащений захисними кожухами для пропелерів і здатний злітати та сідати на долоню. Крім того, він має складний дизайн, що робить його ще зручнішим для перенесення та зберігання.

Камера дрону не відрізняється високими характеристиками, але достатня для зйомки селфі та зйомки особливих моментів. X1 може робити 12МП фотографії та знімати 2.7К/30к/с відео. Також є режим серійної зйомки, щоб не пропустити ідеальний кадр. Фото та відео зберігаються на вбудовану пам'ять об'ємом 32ГБ.

Головна особливість дрону — це технологія гібридної антитрясіння від ZeroZero, яка поєднує механічну (по осі тангажу) і електронну (EIS) стабілізацію, а також вирівнювання горизонту.

Hover X1 стане в пригоді для селфі Фото: Скриншот

Hover X1 може зняти вас у нерухомому режимі (ідеально для селфі), в режимі Follow (слідуватиме за вами спереду або ззаду зі швидкістю до 20 км/год), в режимі Zoom Out (підніматиметься вгору, поступово розширюючи огляд) або в режимі Orbit (кругові польоти навколо об'єкта – вдома чи машини).

Безпілотник управляється за допомогою смартфона з встановленим фірмовим додатком і через програмне забезпечення можна також регулювати висоту, відстань і кут зйомки.

Hover X1 із закритими пропелерами можна безпечно використовувати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

В даний час компанія ZeroZero продає новий дрон Hover X1 через краудфандінгову кампанію на Indiegogo, з цінами для перших покупців від $300 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що створено дрон на водневому паливі: може протриматися у повітрі 5 годин.