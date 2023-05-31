"Никого не обидели": журналист высмеял реакцию России на атаку дронов в Москве

Путаница в заявлениях Владимира Путина и отсутствие существенного вреда указывают на российский след в ударах БПЛА.

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Во время атаки 30 мая беспилотники не нанесли Москве и Подмосковью существенного ущерба, потому что могли быть запущены самими россиянами. Журналист-международник Алексей Бурлаков прокомментировал ситуацию "24 каналу".

Три беспилотника попали по жилым домам в Москве и Подмосковье, повреждения оказались незначительными, российские СМИ даже сообщали, будто две студентки даже не проснулись, когда БПЛА влетел в их окно. Несмотря на отсутствие значительно ущерба, взрывы в российской столице порадовали украинцев.

"Просто какие-то беспилотники собрались сами полетать, а вы их давай сбивать. Они вас трогали вообще? Один залетел на 14-й этаж, он, в принципе, никого не обидел, даже не взорвался", — высказался Алексей Бурлаков. — "На самом деле они не нанесли особого вреда, поэтому это могут быть российские беспилотники".

Журналист обратил внимание, что до самой столицы долетел только один беспилотник, да и тот не взорвался — это вполне в духе России, чья техника часто не срабатывает, как надо. Кроме того, сами российские власти путаются в своих заявлениях. К примеру, сначала президент Владимир Путин назвал атаку дронов ответом Украины на удар по штабу ГУР, а потом — обычной провокацией. Так или иначе, но Россия не спешит наносить ответный удар, вероятно, украинцы снова не дотянули до "красной линии".

Ранее писали, что Владимир Путин назвал атаку дронов на Москву "попыткой вызвать ответную реакцию России". По его словам, система ПВО сработала в "штатном" режиме, но ее следует улучшить.

Писали также о попадании дрона в жилой дом в Новой Москве. Удар пришелся на квартиру на 25 этаже, где находились двое взрослых и ребенок пяти лет, в результате взрыва повреждена бетонная плита перекрытия, выбиты стекла. Еще два дрона попали в жилые дома на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте, они несли кумулятивные заряды К3-6, но не взорвались.