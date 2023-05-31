"Нікого не образили": журналіст висміяв реакцію Росії на атаку дронів у Москві

Плутанина у заявах Володимира Путіна та відсутність суттєвої шкоди вказують на російський слід в ударах БПЛА.

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Під час атаки 30 травня безпілотники не завдали Москві та Підмосков'ю істотних збитків, тому що могли бути запущені самими росіянами. Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков прокоментував ситуацію "24 каналу".

Три безпілотники потрапили по житлових будинках у Москві та Підмосков'ї, пошкодження виявилися незначними, російські ЗМІ навіть повідомляли, ніби дві студентки навіть не прокинулися, коли БПЛА влетів у їхнє вікно. Попри відсутність значної шкоди, вибухи в російській столиці порадували українців.

"Просто якісь безпілотники зібралися самі політати, а ви їх давай збивати. Вони вас чіпали взагалі? Один залетів на 14 поверх, він, в принципі, нікого не образив, навіть не вибухнув", — висловився Олексій Бурлаков. — "Насправді вони не завдали особливої шкоди, тому це можуть бути російські безпілотники".

Журналіст звернув увагу, що до столиці долетів лише один безпілотник, та й той не вибухнув — це цілком у дусі Росії, чия техніка часто не спрацьовує, як треба. Крім того, сама російська влада плутається у своїх заявах. Наприклад, спочатку президент Володимир Путін назвав атаку дронів відповіддю України на удар по штабу ГУР, а потім звичайною провокацією. Так чи інакше, але Росія не поспішає завдавати удару у відповідь, ймовірно, українці знову не дотягнули до "червоної лінії".

Раніше писали, що Володимир Путін назвав атаку дронів на Москву "спробою викликати реакцію у відповідь Росії". За його словами, система ППО спрацювала у "штатному" режимі, але її слід покращити.

Писали також про влучення дрона в житловий будинок у Новій Москві. Удар припав на квартиру на 25 поверсі, де знаходилися двоє дорослих та дитина п'яти років, внаслідок вибуху пошкоджено бетонну плиту перекриття, вибито скло. Ще два дрони потрапили до житлових будинків на вулиці Профспілковій та на Ленінському проспекті, вони несли кумулятивні заряди К3-6, але не вибухнули.