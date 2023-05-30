Дивом не постраждали: з'явилися кадри влучення дрона в житловий будинок в Новій Москві (відео)

У момент вибуху у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей — двоє дорослих та п'ятирічна дитина, пишуть російські журналісти. Вони самостійно залишили будинок.

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У соцмережах з'явилися кадри влучання безпілотника в житловий будинок на вулиці Атласова, яке сталося вранці у вівторок, 30 травня, у Новій Москві. Відповідне відео опублікувало російське медіа Mush.

На кадрах видно, як літальний апарат врізається у стіну будівлі, після чого стається вибух. Медіа зазначає, що в цей момент у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей — двоє дорослих та п'ятирічна дитина. Вони не постраждали та самостійно залишили будинок.

Ще рано-вранці повідомлялося, що на місці події були знайдені уламки, схожі на частини безпілотника.

Багатоповерхівки, в які врізалися безпілотники

Перший дрон врізався у 25 поверх будинку на вулиці Атласова в Новій Москві — на 25, 24 і 23 поверхах вибито шибки, пошкоджено бетонну плиту перекриття.

Другий безпілотник врізався у вікно квартири на 16 поверсі житлового будинку на вулиці Профсоюзній близько 5:20 за місцевим часом. У кімнаті була одна жінка, вона не постраждала. Дрон ніс кумулятивний заряд КЗ-6, залетів у квартиру і завдяки щасливому випадку не вибухнув.

"Такий заряд пробиває залізобетонні плити завтовшки до пів метра", — зазначили пропагандисти.

Третім за рахунком атакували 30-поверховий житловий будинок о 7:00 ранку на Ленінському проспекті. Дрон ніс три КЗ-6 і потрапив на 14-й поверх, 300 людей евакуювали. Очевидці повідомляли про збої в системі навігації у Москві після ранкової атаки безпілотників.

Нагадаємо, оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що три дрони врізалися в житлові будинки в Московській області через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

У Держдумі Росії назвали атаку безпілотниками по Москві "акцією із залякування мирного населення", а Хінштейн говорив про "нову реальність, яку треба усвідомити".