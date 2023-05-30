Чудом не пострадали: появились кадры попадания дрона в жилой дом в Новой Москве (видео)

В момент взрыва в квартире на 25 этаже находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребенок, пишут российские журналисты. Они самостоятельно покинули дом.

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В соцсетях появились кадры попадания беспилотника в жилой дом на улице Атласова, которое произошло утром во вторник, 30 мая, в Новой Москве. Соответствующее видео опубликовало российское медиа Mush.

На кадрах видно, как летательный аппарат врезается в стену здания, после чего следует взрыв. Медиа отмечает, что в этот момент в квартире на 25 этаже находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребенок. Они не пострадали и самостоятельно покинули дом.

Еще рано утром сообщалось, что на месте происшествия были найдены обломки, похожие на части беспилотника.

Многоэтажки, в которые врезались беспилотники

Первый дрон врезался в 25-й этаж дома на улице Атласова в Новой Москве — на 25, 24 и 23 этажах выбиты стекла, повреждена бетонная плита перекрытия.

Второй беспилотник врезался в окно квартиры на 16 этаже жилого дома на улице Профсоюзной около 5:20 по местному времени. В комнате была одна женщина, она не пострадала. Дрон нес кумулятивный заряд КЗ-6, залетел в квартиру и по счастливой случайности не взорвался.

"Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра", — указали пропагандисты.

Третьим по счету был атакован 30-этажный жилой дом к 7:00 утра на Ленинском проспекте. Дрон нес три КЗ-6 и попал в 14-й этаж, 300 человек эвакуировали. Очевидцы сообщали о сбоях в системе навигации в Москве после утренней атаки беспилотников.

Напомним, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что три дрона врезались в жилые дома в Московской области из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

В Госдуме России назвали атаку беспилотниками по Москве "акцией по устрашению мирного населения", а Хинштейн говорил о "новой реальности, которую надо осознать".