ЧВК "Вагнер" вербует наемников на войну в Украине через Facebook и Twitter

Исследователи обнаружили 60 публикаций о найме бойцов, медиков и операторов дронов. После замечания Facebook удалила две из них, а Twitter прислал смайл в виде "какашки".

Related video

Российская ЧВК "Вагнер" использует социальные сети Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов дронов и даже психологов для ведения боевых действий в Украине. Об этом пишет издание Politico, которое провело собственное исследование.

Согласно данным британской исследовательской группы Logally, за последние десять месяцев объявления о приеме в ЧВК "Вагнер", действующей в нескольких странах, набрали почти 120 тыс. просмотров в Twitter и Facebook. Организация опубликовала около 60 постов на разных языках, включая французский и испанский, в которых сообщила о вакантных должностях бойцов, водителей, медиков и даже айтишников (операторов дронов) возрастом от 22 до 55 лет, обещая зарплату в 240 тысяч рублей (2800 евро) в месяц с различными премиями и льготами, такими как медицинское обслуживание и страхование жизни.

Объявление о вербовке в ЧВК Вагнер в Facebook Фото: Politico

Исследователи не могут с полной уверенностью утверждать, что публикации размещены ЧВК "Вагнер", однако их стиль соответствует уже подтвержденным объявлениям организации, ранее появлявшимся в Telegram или "ВКонтакте". Рекрутеры разместили номера телефонов и аккаунты в Telegram для связи. Один из западных чиновников проверил информацию и сообщил Politico, что как минимум два номера, указанных в публикациях, напрямую связаны либо с группой "Вагнер", либо с разведкой РФ.

"Некоторые из объявлений представляют собой настоящие пропагандистские фильмы в сочетании с номерами телефонов, чтобы пользователи могли напрямую связать с представителями "группы "Вагнера", — отметил Кайл Уолтер, руководитель отдела исследований Logally. "Тот факт, что эти сообщения распространяются в интернете, очень настораживает".

Объявление о вербовке в ЧВК Вагнер в Twitter Фото: Politico

Неизвестно, насколько успешно ЧВК "Вагнер" вербует новых наемников, однако подстрекательство к насилию и оправдание вторжения РФ в Украину запрещены в Facebook и Twitter согласно официальным условиям пользования этими соцсетями. В комментарии Politico компания Meta (владелец Facebook) заявила, что расценивает ЧВК "Вагнер" как опасную организацию и удаляет связанный с ней контент, включая сообщения о вербовке наемников.

Twitter ответил на просьбу дать комментарий смайликом в виде "какашки". На прошлой неделе компания под руководством Илона Маска отказалась добровольно принять устав Европейского союза по борьбе с дезинформацией, но с 25 августа в Европе вступят в силу новый "Закон о цифровых услугах", который также обяжет социальные сети бороться с фейками. Нарушителям грозят штрафы в размере 6% от годового дохода.

Объявление о вербовке в ЧВК Вагнер в Facebook Фото: Politico

Аналитики изучили объявления с середины апреля по 19 мая, включая посты в Facebook и Twitter по состоянию на июль 2022 года. На момент завершения расследования 58 из 60 сообщений оставались активными — два из них Facebook удалила после обращения журналистов.

"Они нашли рабочую тактику. Я думаю, как только они увидели, что размещение определенного контента сходит с рук, то просто продолжили публиковать его дальше", — резюмировал Кайл Уолтер.

Ранее в ЧВК "Вагнер" признали высокую смертность наемников на войне в Украине. Журналисты канала "Настоящее время" связались с рекрутерами компании благодаря объявлению в соцсети "ВКонтакте" и выяснили подробности работы.