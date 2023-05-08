Деньги – родственникам: в ЧВК "Вагнер" признали крайне низкие шансы на выживание в Украине (видео)

Компания Евгения Пригожина набирает военных для "работы" за 240 тысяч рублей. Вербовщики не скрывают, что продолжительность жизни наемников в Африке намного выше, чем в Украине.

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Российская ЧВК "Вагнер" предлагает вакансии в Украине, но выплаты, скорее всего, получат родственники "работника". Журналисты канала "Настоящее время" пытались устроиться в компанию и выяснили некоторые нюансы.

Разговор начинается с того, что "рекрутер" говорит о поездке в хутор Молькино Краснодаркого края. Возле этого хутора находится тренировочная база ЧВК "Вагнер" и кладбище наемников.

Компания Евгения Пригожина, как оказалось, набирает военных для работы в странах Африке. В частности, из разговора выяснилось, что минимальный контракт в Мали предполагает службу в течение 10 месяцев с окладом в 240 тысяч рублей (чуть более 3 тыс. долларов).

Вербовщик признался, что с продолжительностью жизни наемников в Африке лучше, чем в Украине.

"Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую — будешь тратить сам. Вот такой самый веский аргумент", — заявили ему.

Наличие судимости ЧВК "Вагнер" не пугает — там советуют идти в надзорные органы и требовать освобождения на полгода для поездки на войну. Далее надо пройти проверку службы безопасности на полиграфе.

Другой журналист позвонил по номеру из объявлений в соцсетях. Ему предложили работу в штурмовых отрядах с подготовкой максимум 3 недели и зарплатой как в Африке — 240 тысяч рублей.

Татуировки в виде свастики — не преграда для службы в компании Пригожина.

"Даже если увидят — ничего страшного. Мы ж за Россию, правильно? Хоть со свастикой, хоть без, проблем не будет", — отметил собеседник.

Напомним, что американское издание The Washington Post 8 мая писало о соперничестве между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и Пригожиным. Президент РФ Владимир Путин, как отметили журналисты, таким образом хотел разделить влияние на фронте в Украине между конкурирующими группами.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, у "вагнеровцев" не было проблем с боеприпасами под Бахмутом. Компания Пригожина просто испытывает кадровый голод.