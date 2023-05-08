Гроші – родичам: у ПВК "Вагнер" визнали вкрай низькі шанси на виживання в Україні (відео)

Компанія Євгена Пригожина набирає військових для роботи за 240 тисяч рублів. Вербувальники не приховують, що тривалість життя найманців в Африці набагато вища, ніж в Україні.

Related video

Російська ПВК "Вагнер" пропонує вакансії в Україні, але виплати швидше за все отримають родичі "працівника". Журналісти каналу "Настоящее время" намагалися влаштуватися в компанію та з'ясували деякі нюанси.

Розмова починається з того, що "рекрутер" говорить про поїздку у хутір Молькіно Краснодарського краю. Біля цього хутора знаходиться тренувальна база ПВК "Вагнер" та цвинтар найманців.

Компанія Євгена Пригожина, як виявилося, набирає військових для роботи у країнах Африки. Зокрема, із розмови з'ясувалося, що мінімальний контракт у Малі передбачає службу протягом 10 місяців з окладом 240 тисяч рублів (трохи більше ніж 3 тис. доларів).

Вербувальник зізнався, що з тривалістю життя у найманців в Африці краще, ніж в Україні.

"Українську премію витрачатимуть родичі, а африканську — витрачатимеш сам. Ось такий вагомий аргумент", — пояснили йому.

Наявність судимості ПВК "Вагнер" не лякає — там радять йти до наглядових органів та вимагати звільнення на пів року для поїздки на війну. Далі слід пройти перевірку служби безпеки на поліграфі.

Інший журналіст зателефонував за номером з оголошень у соцмережах. Йому запропонували роботу в штурмових загонах з підготовкою максимум 3 тижні та зарплатою як в Африці – 240 тисяч рублів.

Татуювання у вигляді свастики – не перешкода для служби у компанії Пригожина.

"Навіть якщо побачать — нічого страшного. Ми ж за Росію, правильно? Хоч зі свастикою, хоч без, проблем не буде", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що американське видання The Washington Post 8 травня писало про суперництво між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та Пригожиним. Президент РФ Володимир Путін, як зазначили журналісти, у такий спосіб хотів розділити вплив на фронті в Україні між конкурентними групами.

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, "вагнерівці" не мали проблем з боєприпасами під Бахмутом. Компанія Пригожина просто має кадровий голод.