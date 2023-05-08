Не снарядний голод: у ЗСУ розповіли, в чому головна причина істерики Пригожина (відео)

За словами спікера Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, "повар Путіна" розуміє, що ПВК "Вагнер" скоро прийде кінець через величезні втрати.

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На Бахмутському напрямку російська армія, як і ПВК "Вагнер", не має снарядного голоду. Поведінка засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та всі неподобства пояснюються проблемою з кадрами. Про це в неділю, 7 травня, розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, українські захисники масово знищують і виводять з ладу найманців "вагнера", а замінити їх немає ким.

"Вірити Пригожину — значить не поважати себе. Це людина з поведінкою міського божевільного. Вона фотографується з трупами, розмовляє з ними, розмовляє з президентом України, з нашим начальником штабу, з командуючими фронтами, з Шойгу. Іншими словами, ця людина перебуває в безвиході, тому що взяв на себе надто багато військових та політичних зобов'язань", — пояснив Череватий.

Спікер ЗСУ зазначив, що Пригожин просто безграмотний у військовій справі.

"Він не розуміє, що "віджати" за допомогою своєї ПВК якісь об'єкти в Африці чи Сирії — це одне, а протистояти одній із найсильніших армій світу сьогодні — це дещо інше завдання", — розповів Череватий.

За словами пресофіцера, історії, які він розповідає про снарядний голод, про "м'ясорубку" не мають підстав.

"Яка "м'ясорубка" для Збройних сил України, якщо для нас кожна втрата — це біль і кривава рана в серці, бо там гинуть наші прекрасні люди. Але якщо подивитися на суху статистику, то іноді сягало 1:10, і він це чудово знає", — підкреслив Череватий

Спікер скасував, що Пригожин чудово знає, що основна причина його істерики – це не снарядний голод, а кадрове питання. Череватий зазначив, що "вагнерівці" отримують те, "що ми навіть не можемо мріяти в кількісному вираженні". Найманці мають у середньому 25 000 нарядів, зокрема майже половина використовується групою Пригожина.

Тому, на думку Череватого, всі заяви Пригожина — це просто білий галас, щоб відвернути від того, що він розуміє, що "Вагнеру" кінець.

"В'язниці не дають поповнювати, а руйнування триває. Сьогодні 157 людей убито і 200 поранено. Візьміть до уваги, що батальйону нема з чого поповнюватися. Тобто у них немає проблеми зі снарядами, у них є проблема з особовим складом. А проблема з особовим складом у тому, що вони використовують екстенсивну тактику, яка просто не застосовується до будь-якої більш-менш сучасної та більш-менш професійної армії. Ви просто женете групу за групою, поки не займете пару метрів території. — підсумував Сергій Череватий.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

7 травня Пригожин заявив, що в Міноборони Росії пообіцяли найманцям ПВК "Вагнер" надати боєприпаси, а також генерала Сергія Суровікіна як посередника між найманцями та відомством, а також дозволило діяти на Бахмуті на власний розсуд.

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