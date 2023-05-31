ПВК "Вагнер" вербує найманців на війну в Україні через Facebook та Twitter

Дослідники виявили 60 публікацій про найм бійців, медиків та операторів дронів. Після зауваження Facebook видалила дві з них, а Twitter надіслав смайл у вигляді "какашки".

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Російська ПВК "Вагнер" використовує соціальні мережі Twitter та Facebook для вербування медиків, операторів дронів та навіть психологів для ведення бойових дій в Україні. Про це пише видання Politico, яке провело власне дослідження.

За даними британської дослідницької групи Logally, за останні десять місяців оголошення про працевлаштування до ПВК "Вагнер", що діє у кількох країнах, набрали майже 120 тис. переглядів у Twitter та Facebook. Організація опублікувала близько 60 постів різними мовами, включаючи французьку та іспанську, в яких повідомила про вакантні посади бійців, водіїв, медиків і навіть айтівців (операторів дронів) віком від 22 до 55 років, обіцяючи зарплату у 240 тисяч рублів (2800 євро) на місяць з різними преміями та пільгами, такими як медичне обслуговування та страхування життя.

Оголошення про вербування в ПВК Вагнер у Facebook Фото: Politico

Дослідники не можуть з повною впевненістю стверджувати, що публікації розміщені ПВК "Вагнер", проте їхній стиль відповідає вже підтвердженим оголошенням організації, які раніше з'являлися в Telegram або "ВКонтакті". Рекрутери розмістили номери телефонів та облікові записи в Telegram для зв'язку. Один із західних чиновників перевірив інформацію і повідомив Politico, що як мінімум два номери, зазначені в публікаціях, безпосередньо пов'язані або з групою "Вагнер", або з розвідкою РФ.

"Деякі з оголошень є справжніми пропагандистськими фільмами у поєднанні з номерами телефонів, щоб користувачі могли безпосередньо пов'язати з представниками "групи "Вагнера"", — зазначив Кайл Волтер, керівник відділу досліджень Logally. "Той факт, що ці повідомлення розповсюджуються в інтернеті, дуже насторожує".

Оголошення про вербування в ПВК Вагнер у Twitter Фото: Politico

Невідомо, наскільки успішно ПВК "Вагнер" вербує нових найманців, проте підбурювання до насильства та виправдання вторгнення РФ в Україну заборонено у Facebook та Twitter згідно з офіційними умовами користування цими соцмережами. У коментарі Politico компанія Meta (власник Facebook) заявила, що розцінює ПВК "Вагнер" як небезпечну організацію та видаляє пов'язаний з нею контент, включаючи повідомлення про вербування найманців.

Twitter відповів на прохання дати коментар смайликом у вигляді "какашки". Минулого тижня компанія під керівництвом Ілона Маска відмовилася добровільно прийняти статут Європейського союзу щодо боротьби з дезінформацією, але з 25 серпня в Європі набудуть чинності новий "Закон про цифрові послуги", який також зобов'яже соціальні мережі боротися з фейками. Порушникам загрожують штрафи у розмірі 6% річного доходу.

Оголошення про вербування в ПВК Вагнер у Facebook Фото: Politico

Аналітики вивчили оголошення з середини квітня по 19 травня, включаючи пости у Facebook та Twitter станом на липень 2022 року. На момент завершення розслідування 58 із 60 повідомлень залишалися активними – два з них Facebook видалила після звернення журналістів.

"Вони знайшли робочу тактику. Я думаю, щойно вони побачили, що розміщення певного контенту сходить з рук, то просто продовжили публікувати його далі", — резюмував Кайл Волтер.

Раніше у ПВК "Вагнер" визнали високу смертність найманців на війні в Україні. Журналісти каналу "Настоящее время" зв'язалися з рекрутерами компанії завдяки оголошенню в соцмережі "ВКонтакте" та з'ясували подробиці роботи.