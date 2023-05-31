Украинцам показали, как выглядит первая в мире ІТ-пасека под Киевом (фото)

О создании ІТ-пасеки впервые стало известно в январе 2023 года. Проект удалось воплотить в жизнь благодаря украинским и польским разработчикам.

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В Киевской области открыли первую в мире ІТ-пасеку. Об этом сообщил телеканал "Киев" в среду, 31 мая.

Пасека оснащена ульями из полипропилена.

На самих ульях установлены солнечные батареи и сенсоры, которыми можно управляют со смартфона. Через приложение в телефоне можно проверить температуру в улье, влагу, вес в реальном времени, количество собранного меда.

Также приложение поддерживает функцию GPS навигации.

Что известно о "пасеке будущего"

Впервые о "пасеке будущего" заговорили еще в январе 2023 года. Тогда СМИ написали о том, что в Киевской области обустроят высокотехнологичную пасеку с автоматизированными ульями. Планировалось, что на базе пасеке будут обучать школьников по новому направлению "Информатика и пчеловодство".

Проект будет реализован благодаря совместному стартапу украинских и польских разработчиков под названием "AmoHive". Его цель — помочь ученым, которые исследуют болезни пчел, их зимовку, а также занимаются созданием новых кормов и лекарств для насекомых.

В Киевской области начала функционировать первая в мире технологическая пасека Фото: Киев 24

Напомним, в 2019 году украинские и польские ученые создали "умную пасеку". Автор єтого проекта рассказал о том, что "пасеки будущего" позволят создать в стране совершенно новый рынок – рынок опыления, эффект от которого оценивается по разным источникам от 2 до 4 млрд долларов ежегодно.

СМИ также писали о том, что в 2010 году археологи обнаружили древнейшую пасеку. На раскопках древнего поселения Тель-Рехов в долине реки Иордан обнаружены следы древнейшего в мире пчеловодческого хозяйства, которое работало более трех тысяч лет назад.