Українцям показали, який вигляд має перша у світі ІТ-пасіка під Києвом (фото)

Про створення ІТ-пасіки вперше стало відомо у січні 2023 року. Проєкт вдалося втілити в життя завдяки українським і польським розробникам.

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У Київській області відкрили першу у світі ІТ-пасіку. Про це повідомив телеканал "Київ" у середу, 31 травня.

Пасіка оснащена вуликами з поліпропілену.

На самих вуликах встановлені сонячні батареї та сенсори, якими можна керувати зі смартфона. Через програму в телефоні можна перевірити температуру у вулику, вологу, вагу в реальному часі, кількість зібраного меду.

Також програма підтримує функцію GPS навігації.

Що відомо про "пасіку майбутнього"

Уперше про "пасіку майбутнього" заговорили ще в січні 2023 року. Тоді ЗМІ написали про те, що на Київщині облаштують високотехнологічну пасіку з автоматизованими вуликами. Планувалося, що на базі пасіки навчатимуть школярів за новим напрямом "Інформатика та бджільництво".

Проєкт було реалізовано завдяки спільному стартапу українських і польських розробників під назвою "AmoHive". Його мета — допомогти вченим, які досліджують хвороби бджіл, їхню зимівлю, а також займаються створенням нових кормів і ліків для комах.

У Київській області почала функціонувати перша у світі технологічна пасіка Фото: Київ 24

Нагадаємо, у 2019 році українські та польські вчені створили "розумну пасіку". Автор цього проєкту розповів про те, що "пасіки майбутнього" дозволять створити в країні абсолютно новий ринок — ринок запилення, ефект від якого оцінюється за різними джерелами від 2 до 4 млрд доларів щорічно.

ЗМІ також писали про те, що у 2010 році археологи виявили найдавнішу пасіку. На розкопках стародавнього поселення Тель-Рехов у долині річки Йордан виявлено сліди найдавнішого у світі бджільницького господарства, яке працювало понад три тисячі років тому.