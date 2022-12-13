Не тільки автомобілі: Bentley налагодили виробництво меду (фото)

Поблизу підприємства Bentley у Крю облаштована велика пасіка. 2022 року зібрали 1000 банок меду і більшу його частину розподілять серед працівників підприємства.

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Bentley відкрили новий напрямок діяльності. Британська компанія випускає не лише розкішні представницькі автомобілі, а й мед. Про це розповіли на офіційному сайті Bentley.

[ + – ] Пасіка з'явилася біля заводу Bentley у Крю Фото: Bentley

Керівництво Bentley вирішило зайнятися бджільництвом у травні 2019 року та розпочало проєкт Flying Bees. Він перекладається, як "літаючі бджоли" і англійською співзвучний з назвою логотипа Bentley — літери "В" у польоті з крилами.

[ + – ] Колонія розрослася до 600 000 бджіл Фото: Bentley

Для проєкту придбали 120 тисяч бджіл, а партнером Bentley виступила відома компанія з виробництва меду Buckley Bees. Біля підприємства британського бренду в Крю облаштували пасіку та висадили поле нарцисів, де бджоли збирають пилок.

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Тепер у Bentley пожинають перші плоди своєї праці. Колонія розрослася до 600 000 бджіл і у 2022 вдалося зібрати 1000 банок меду.

[ + – ] 2022 року зібрали 1000 банок меду Фото: Bentley

Мед Bentley спочатку не збираються продавати. Більшу його частину розподілять між робітниками заводу, а залишок зберігатиметься на підприємстві та їм планують пригощати VIP-гостей. Однак у майбутньому, коли обсяги виробництва меду зростуть, він таки надійде у продаж.

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