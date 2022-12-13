Не только автомобили: Bentley наладили производство меда (фото)

Близ предприятия Bentley в Крю обустроена большая пасека. В 2022 году собрали 1000 банок меда и большую его часть распределят среди работников предприятия.

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Bentley открыли новое направление деятельности. Британская компания выпускает не только роскошные представительские автомобили, но и мед. Об этом рассказали на официальном сайте Bentley.

[ + – ] Пасека появилась возле завода Bentley в Крю Фото: Bentley

Руководство Bentley решило заняться пчеловодством в мае 2019 года и начало проект Flying Bees. Он переводится, как "летающие пчелы" и на английском созвучен с названием логотипа Bentley – летящей буквы "В" с крыльями.

[ + – ] Колония разрослась до 600 000 пчел Фото: Bentley

Для проекта было приобретено 120 000 пчел, а партнером Bentley выступила известная компания по производству меда Buckley Bees. Возле предприятия британского бренда в Крю обустроили пасеку и высадили поле нарциссов, где пчелы собирают пыльцу.

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Теперь в Bentley пожинают первые плоды своих трудов. Колония разрослась до 600 000 пчел и в 2022 году удалось собрать 1000 банок меда.

[ + – ] В 2022 году собрали 1000 банок меда Фото: Bentley

Мед Bentley поначалу не собираются продавать. Большую его часть распределят между рабочими завода, а остаток будет храниться на предприятии и им планируют угощать VIP-гостей. Однако в будущем, когда объемы производства меда вырастут, он все-таки поступит в продажу.

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