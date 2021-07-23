Анджеліна Джолі в Провансі: актриса з'явилася на публіці в костюмі пасічника

Актриса нещодавно стала амбасадором програми "Від жінок бджолам" (Women for Bees), яка була запущена Guerlain і ЮНЕСКО

Анджеліна Джолі днями прибула до французької провінції Прованс, де відвідала пасіку у відповідному костюмі. Про це пише Page Six.

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Актриса і режисерка не змінила рід діяльності, а вбралася в костюм пасічника, бо нещодавно стала амбасадором пʼятирічної програми "Від жінок бджолам" (Women for Bees), яка була запущена Guerlain і ЮНЕСКО за підтримки Джолі.

[ + – ] Анджеліна з учасницями програми Women for Bees

У рамках програми буде побудовано 2500 бджолиних вуликів і популяція бджіл поповниться на 125 мільйонів особин до 2025 року. Також у рамках програми буде підготовлено 50 жінок-бджолярів.

У рекламній кампанії програми Джолі знялася особисто — вона зʼявилася в журналі National Geographic у білій сукні з відкритими плечима і покрита бджолами.

Але в Провансі Джолі вирішила не ризикувати, і все ж одягла спеціальний костюм, відвідуючи пасіку на території Французької обсерваторії апіології.

Фото: Backgrid

Пізніше Джолі вручила дипломи першим випускницям програми "Від жінок бджолам". Курс стартував 21 червня, а студентками програми стали бджолярі з різних країн. Під час 30-денного навчання вони отримали основні теоретичні та практичні знання в усіх сферах бджільництва і дізналися, як стати професійними підприємцями-бджолярами.

На урочистій події Джолі зʼявилася в більш елегантному вбранні: сукня пісочного кольору з відкритими плечима.

Фото: Backgrid

До слова, Джолі не єдина знаменитість, яка піклується про бджіл і допомагає збільшити їхню кількість. Бджільництвом також займаються Девід Бекхем і басист Red Hot Chili Peppers Флі. Бекхем нещодавно обзавівся першим вуликом, а у Флі їх уже три.

Втім, таблоїди пишуть, що в Прованс Джолі прибула не тільки заради бджіл, але ще і заради колишнього чоловіка Бреда Пітта, точніше їхнього маєтку Шато Міраваль, купленого багато років тому. З чуток, Джолі звернулася до суду з проханням надати їй дозвіл на продаж маєтку і виноградників.

Нагадаємо, пара офіційно оформила розлучення у 2016 році, але все ще ділить майно та опіку над дітьми. А нещодавно Джолі потрапила в скандал, коли зʼясувалося, що її старший син Меддокс, скоріше за все, не був сиротою, коли вона його всиновила у 2002 році.