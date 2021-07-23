Анджелина Джоли в Провансе: актриса появилась на публике в костюме пасечника

Актриса недавно стала амбассадором программы "От женщин пчелам" (Women for Bees), которая была запущена Guerlain и ЮНЕСКО

Анджелина Джоли на днях прибыла во французскую провинцию Прованс, где посетила пасеку в соответствующем костюме. Об этом пишет Page Six.

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Актриса и режиссер не сменила род деятельности, а нарядилась в костюм пасечника потому что недавно стала амбассадором пятилетней программы "От женщин пчелам" (Women for Bees), которая была запущена Guerlain и ЮНЕСКО при поддержке Джоли.

[ + – ] Анджелина с участницами программы Women for Bees

В рамках программы будет построено 2500 пчелиных ульев и популяция пчел пополнится на 125 миллионов особей к 2025 году. Также в рамках программы будет подготовлено 50 женщин-пчеловодов.

В рекламной кампании программы Джоли снялась самолично – она появилась в журнале National Geographic в белом платье с открытыми плечами и покрытая пчелами.

Но в Провансе Джоли решила не рисковать, и все же надела специальный костюм, посещая пасеку на территории Французской обсерватории апиологии.

Фото: Backgrid

Позже Джоли вручила дипломы первым выпускницам программы "От женщин пчелам". Курс стартовал 21 июня, а студентками программы стали пчеловоды из разных стран. Во время 30-дневного обучения они получили основные теоретические и практические знания во всех сферах пчеловодства и узнали, как стать профессиональными предпринимателями-пчеловодами.

На торжественном событии Джоли появилась в более элегантном наряде: платье песочного цвета с открытыми плечами.

Фото: Backgrid

К слову, Джоли не единственная знаменитость, которая заботится о пчелах и помогает увеличить их количество. Пчеловодством также занимаются Дэвид Бекхэм и басист Red Hot Chili Peppers Фли. Бекхэм недавно обзавелся первым ульем, а у Фли их уже три.

Впрочем, таблоиды пишут, что в Прованс Джоли прибыла не только ради пчел, но еще и ради бывшего мужа Брэда Питта, точнее их поместья Шато Мираваль, купленного много лет назад. По слухам, Джоли обратилась в суд с просьбой дать ей разрешение на продажу поместья и виноградников.

Напомним, пара официально оформила развод в 2016 году, но все еще делит имущество и делит опеку над детьми. А недавно Джоли угодила в скандал, когда выяснилось, что ее старший сын Мэддокс, скорей всего, не был сиротой, когда она его усыновила в 2002 году.